Elecciones 2024: por este motivo AMLO adelantó la sucesión presidencial, según Marko Cortés

Marko Cortés aseguró que AMLO busca adelantar el proceso de candidatos para 2024 para distraer (Fotos: Cuartoscuro)

Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está adelantando el proceso de la sucesión presidencial “de manera inédita” porque no quiere que se hable de sus resultados.

Este miércoles 15 de junio, durante una conferencia virtual, el líder del albiazul condenó la presentación de las “corcholatas” de AMLO en la carrera presidencial de 2024, pues esto rompe con los tiempos electorales previstos en el derecho mexicano, por lo que concluyó que esto se trata de un montaje del mandatario para distraer la atención ciudadana.

“¿Qué es lo que busca el presidente? Que no se hable de esto, al contrario, de manera absolutamente ilegal, anticipada, estar promoviendo como él dice, porque él dice a sus ‘corcholatas’ aunque éstos violenten completamente la ley con actos anticipados de campaña y por ello es que no podemos caer en ese juego y nosotros no nos prestaremos para ello”, declaró durante su participación.

AMLO promovió a Sheinbaum, López y Ebrard como sus "corcholatas"(Fotos: Cuartoscuro)

Y es que, recientemente, el mandatario nacional marcó su preferencia para que tres morenistas le dieran continuidad a la Cuarta Transformación que inició en diciembre de 2018. Esto porque Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México; y Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fueron presentados como las “corcholatas” del presidente para su sucesión.

Junto con el contador Cortés Mendoza estuvo Agustín Rodríguez, secretario de Fortalecimiento Interno, y Eduardo López Mares, dirigente estatal del PAN en Guanajuato, quienes señalaron que con la llegada de la 4T al gobierno federal, todos los problemas del país se están incrementando, pues “hoy hay más millones de pobres, los empleos se han hecho precarios, la inseguridad es más grave, se protege a los cercanos al círculo presidencial y se persigue a los opositores”.

“Estamos enfrentando la peor inflación de los últimos 21 años en nuestro país, cada vez el dinero le alcanza a la gente para menos, el apoyo para los adultos mayores ya no les alcanza ni siquiera para las medicinas, porque como no tienen Seguro Popular, pues tienen comprar sus medicinas con ese mismo recurso que se les da”

Bajo la óptica de la catástrofe, el presidente del PAN resaltó el trabajo que se está haciendo en Guanajuato, estado gobernado por el albiazul, “que es un claro ejemplo de cómo generar certidumbre, inversión de largo plazo y generar un México productivo”.

Las elecciones presidenciales se realizarán en 2024 y el proceso de selección interna en los partidos iniciará en 2023 (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con los señalamientos del panista, esta entidad aumentó la captación de inversión extranjera en 775%, mismo que proviene directamente del sector automotriz y de Japón, por lo que una de las entidades más inseguras de México se convirtió en un punto de certidumbre y crecimiento económico en la república.

Cortés Mendoza dijo que no sólo se trata de Japón quien invierte en la entidad que también destaca por la presencia del crimen organizado, sino que Estados Unidos, España, Alemania y Reino Unido también invierten fuertes sumas de dinero en el estado: “y esto es importantísimo decirlo, porque está generando más inversiones que generan empleo y cuando hay oferta laboral hay mejor salario para la gente y esa es nuestra estrategia, contrastar nuestro buen gobierno”.

Asimismo, aprovechó para refrendar su postura en la moratoria constitucional promovida por la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, en la que se suscribió que la alianza, a nivel legislativo, no aprobará ni discutirá las reformas estructurales del presidente López Obrador, pues le parecen dañinas para México.

En ese sentido dijo que el papel de la oposición, en lo que queda de sexenio, es “cuidar que no desaparezcan al INE como lo están proponiendo y cuidar además que no quieran militarizar al país con la Guardia Nacional, como también lo están pensando”. Esto en relación a la Reforma Político/Electoral y a la Reforma de la Guardia Nacional, respectivamente.

