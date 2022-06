Denise Dresser llegó a Tik Tok y así reaccionó la gente

Denise Dresser anunció este 15 de junio su llegada a Tik Tok. (Foto: Twitter/@DeniseDresserG)

En medio de los múltiples ataques que acostumbra publicar la politóloga Denise Dresser en su cuenta persona de Twitter, el pasado miércoles 15 de junio compartió un anuncio para sus seguidores que ocasionó diversas reacciones.

“Hoy abro mi cuenta de Tik Tok para conectar con nuevas audiencias y compartir facetas distintas de mí. Una Denise irreverente, desobediente, libre, e inesperada. Acompáñenme” fue el mensaje con el que reveló su llegada a la red social que, indudablemente, domina el reino de los videos cortos.

Junto con el mensaje compartió el enlace a lo que sería su primer tiktok (que en realidad es el segundo en su cuenta) en el cual aparece en una entrevista y habla sobre su texto Sobrevivientes, publicado como parte del libro Gritos y susurros, de 2003.

“Mujer bala, sí, de esas que apunta de manera directa, pero no con una pistola real, sino con palabras. Me convierto en bala, en flecha, en locomotora. Soy un dardo con destino y prisa. No pienso parar nunca” son las frases que utiliza Dresser para describirse a sí misma en este primer video de su cuenta de Tik Tok.

La intención de incursionar en esta plataforma, de acuerdo con la politóloga, es llegar a nuevos públicos y exponer aspectos distintos de su vida. Por ello, aún no es claro cuál será el rumbo que tomará su cuenta, si aprovechará para llevar su postura como férrea crítica al gobierno de López Obrador a otras audiencias, o si se expresará respecto a otros temas.

Lo cierto es que su llegada a Tik Tok no pasó inadvertida. En el primer video de su cuenta ya se lee una gran variedad de comentarios de apoyo que agradecen y aplauden su trayectoria profesional mientras que la reconocen como una “gran mujer, intelectual y aguerrida”.

Por otro lado, en el anuncio publicado en Twitter, los comentarios fueron mucho más variados. La respuesta más popular que recibió Dresser en su tuit fue del columnista Álex Kaffie, quien escribió un rotundo “Gracias, pero no”.

En ese mismo sentido, otros usuarios reflejaron su rechazo ante la noticia, como el usuario @biosunam escribió “Paso sin ver, prefiero chicuncuya” o @Zavala2C, quien respondió “OMG!!!! Qué miedo !!! Papás cuiden a sus jóvenes hijos!!!”.

Otras críticas apuntaron a que la decisión de la politóloga fue por moda o porque, simplemente, Twitter ya no le funciona. “Verde… ya la perdimos, ya está al nivel de su comadre Lilly Téllez!!! A falta de pan…”, “Ojala y monetice, el chayote No volverá”, “Por acá ya no engañas a nadie, a ver si por allá pega” y “para ver lo mismo de siempre, hace años que no te sabes otra, que no analizas, que sólo fácil es odio y resentimiento por no ser nada en estos tiempos de cambio” son algunos de los comentarios que Dresser recibió.

De manera prácticamente simultánea, la politóloga anunció que también incursionará en Instagram e invitó a que la gente le hiciera preguntas para responderlas a través de sus historias de dicha plataforma.

Su primera publicación es, como en Tik Tok, un extracto de su texto Imparable, y aseguró que utilizará tal red social “para compartir humanidad, creatividad, pasión por el arte, viajes insólitos y la vida como una gran aventura”. Finalmente, declaró que a través de sus posteos se mostrará irreverente, feminista y retadora.

