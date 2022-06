SEDESA: se aplicarán 758 mil vacunas gratuitas contra la rabia en CDMX

Vacunas gratuitas contra la rabia en toda la CDMX (Foto: SEDESA)

El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud (SEDESA) dieron inicio a la Jornada Intensiva de Vacunación Antirrábica Canina y Felina en la capital. El objetivo es aplicar 758 mil 600 dosis gratuitas en 13 días y con ello lograr llegar al millón 200 mil durante el 2022.

Habrá 16 jurisdicciones sanitarias en puntos estratégicos para el fácil reconocimiento de la comunidad. Estarán disponibles los Centros de Atención Canina Dr. Luis Pasteur y Dr. Alfonso Angellini Garza, así como también se implementarán brigadas que acudirán casa por casa para vacunar a los animales.

El doctor Jorge Alfredo Ochoa especificó varios puntos acerca de los peligros de la rabia y la importancia de su prevención (Foto: SEDESA)

La jornada está buscando mantener el estatus de la erradicación de la rabia y el director general de los Servicios de Salud Públioca de la Ciudad de México, el doctor Jorge Alfredo Ochoa dijo que esta acción concluirá el 25 de junio. Además resaltó la importancia de llevar a las mascotas a recibir su dosis.

“La rabia es una enfermedad que se produce por un virus que ataca el sistema nervioso central y es cien por ciento letal, por ello es necesario mantener este tipo de campañas, pues al animal o la persona que le da, ya no se salva. Toda vez que entra al organismo avanza dos milímetros por hora, así que si la mordedura de algún perro o gato infectado es en el pie tarda un poco más en llegar al cerebro, pero si es en la cara se debe de actuar de manera más rápida”.

Las vacunas contra la rabia estarán poniéndose a lo largo de la CDMX (Foto: SEDESA)

Este ejercicio de salud no solo es para cuidar a las mascotas de la población, sino para también proteger la integridad humana, ya que este virus puede causar una severa infección. Se propaga por medio de la saliva infectada en una mordida o herida abierta y viaja hasta el cerebro, lo que puede generar una hinchazón o inflamación grave.

El doctor comentó que los Servicios de salud pública, a través de la Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva ejecutarán el Programa de Prevención y Control de la Rabia para proteger y preservar la salud de la población humana y especificó que perros y gatos se deben seguir inoculando cada año y de por vida.

“Desde 1996 no se han presentado casos de rabia en humanos transmitida por mordedura de perro. En 2011 se registró el último episodio de este virus en un can, el cual fue importado desde el Estado de México. Los roedores no son transmisores de este virus porque la rabia que les da es paralítica y no pueden morder.”

La dosis antirrábica no afecta a hembras lactantes o embarazadas (Foto: SEDESA)

Las especies que sí pueden difundir la zoonosis son: perro en 99 por ciento, gato, quiróptero, zorro, zorrillo, mapache, coyote, y ganado como rumiantes, porcinos y equinos.

La aplicación de la vacuna no está contraindicada en hembras lactantes o gestantes ni condicionada a la administración de algún otro fármaco, sustancia desparasitante o vitamina.

El doctor aconsejó que, para asistir a la jornada dosis contra la rabia, lo mejor es llevar a los animales con correa, bozal y una mochila para transportarlos en caso de requerirlo. Los dueños deben acudir con cubrebocas para mantener las medidas sanitarias y sana distancia.

El horario será de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en toda la Ciudad de México. Los módulos o puestos contarán con personal especializado que debe portar su gafete, credencial o identificación que lo acredite como voluntario.

