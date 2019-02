Al respecto, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires sostuvo: “Hay alrededor de 6 millones de perros y gatos que viven en las calles. Adoptar una mascota no es una obligación pero sí implica una decisión que debe tomarse a conciencia. La falta de responsabilidad, de educación y de perspectiva hacia la realidad de otros seres vivos son las principales factores de abandono, más allá de cualquier razón que impulse una decisión tan terminante. Es decir, puede deberse a crisis económicas, camadas indeseadas, enfermedades, falta de lugar, etc; pero no existe excusa posible para abandonar a un animal, excepto la falta de conciencia, de educación y de compromiso con el semejante”.