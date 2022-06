La Luz del Mundo: Naasón Joaquín García mandó carta a sus fieles y les pidió apoyo

Imagen de archivo de Naason Joaquín García, líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, aseguró que aunque "está triste" por la situación que atraviesa, eso no detendrá a la institución religiosa. (Foto: REUTERS/Ringo Chiu)

Luego de admitir su culpabilidad por el abuso sexual de tres menores de edad aprovechando su cargo como líder de la iglesia La Luz del Mundo y ser condenado a una sentencia de 16 años y 8 meses, Naasón Joaquín García envió una carta a sus fieles a quienes les pidió apoyo y “ponerse de su lado”.

El pasado domingo, el obispo Rogelio Rojas, leyó la misiva enviada por Naasón desde una prisión en California, EEUU, en la que, aunque admitió estar triste por su situación, aseguró que eso “no detendrá a la iglesia”.

De acuerdo con Milenio, el obispo Rojas dio lectura a la carta en donde Naasón García señaló:

“Lo que me sucedió no va a detener a la iglesia (…) doy gracias a Dios porque me encuentro con bien. Sí, triste, pero también sin duda sé que la iglesia está triste. Pero esta tristeza se me ha quitado al decirles a ustedes: la iglesia está firme, fuerte, unida. Apóyenme y pónganse de mi lado con sus obras”, señaló Naasón en voz del obispo.

Naasón Joaquín García mandó carta a sus fieles y les pidió apoyo. (Foto: REUTERS/Fernando Carranza)

“Nosotros no construimos nuestra historia o la iglesia no construye su historia destruyendo ni atacando a sus semejantes. Nunca lo hemos hecho y no empezaremos ahora (…) cada día espero un milagro de Dios, porque cada día Dios, por todo el mundo, sigue haciendo milagros”, destacó el líder religioso.

No obstante, Naasón Joaquín García aseguró que dará vuelta de hoja y mirará hacia el futuro, por lo que incluso, dijo que quienes quieran abandonar la iglesia “están en libertad de hacerlo”.

“Daremos vuelta a la hoja, esto quedó en el pasado, mi mirada es hacia el futuro, y el futuro inmediato es nuestra santa cena (…) los que se quieran ir están en libertad de irse, aunque no creo que eso suceda. “Quiero decirles que estoy bien, sí triste, pero me conforta su unidad, su fortaleza y la determinación de todo lo que han dicho (…) Dios los bendiga. Vuestro en Cristo, Naasón Joaquín García”, leyó el obispo Rojas, de acuerdo con lo que consignó el medio de comunicación.

Un “depredador sexual”

Naasón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, fue sentenciado por una corte en California a 16 años y 8 meses de prisión, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable del abuso sexual de tres menores de edad. (Foto: AFP)

El miércoles 8 de junio, el juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, California, Ronald Coen, sentenció a Naasón Joaquín García a 16 años y 8 meses de prisión por el abuso sexual de tres menores de edad, luego que el líder religioso mexicano se declarara culpable tras llegar a un arreglo con la fiscalía estadounidense, por lo que el juzgador lamentó no poder dictarle una sentencia más alta, toda vez que calificó a Naasón como un “depredador sexual”.

Previo a la sentencia, las víctimas hablaron en la Corte a través de Jane Doe, apodo judicial de las mujeres que se alzaron para denunciar a Naasón.

“Me violó una y otra vez. Eres una escoria humana. ¿Recuerdas cuánta sangre había y tú seguías incluso más salvaje? ¿Recuerdas que me dijiste de modo salvaje que dejara de gritar? Sangré por días y días después de eso. ¿Recuerdas cuándo me pediste que te trajera a mi hermana pequeña para que la pudieras violar también? Te dije que ella solo tenía 14 años. ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Recuerdas que me dijiste que la debía traer lo más pronto posible?”, dijo llorando otra de las víctimas durante la audiencia en la corte de Los Ángeles.

(Foto: AP)

En otra declaración de una víctima, identificada como Jane Doe 1, señaló que García abusó de su poder “para aprovecharse de mí sexualmente”.

“Mereces quedarte en la cárcel para siempre, pero incluso así no sería suficiente castigo”, escribió y lo describió como “depredador”.

El llamado “apóstol de Jesucristo” llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales para evadir una potencial cadena perpetua.

Varias mujeres pidieron al juez Ronald Coen, que anulara el acuerdo de culpabilidad entre García, de 53 años, y la Oficina del Fiscal General, diciendo que querían que el líder religioso enfrentara un juicio y un encarcelamiento más extenso.

(Captura de pantalla)

Tras todo un día de audiencia, Coen, dictó la sentencia más alta posible por los tres cargos de agresión sexual a tres víctimas menores de edad.

Visiblemente molesto, el juez le dijo a Naasón Joaquín García que era un “depredador sexual”.

Al declararse culpable, Naasón Joaquín García evitó ir a juicio por 19 cargos criminales, entre otros por violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.

SEGUIR LEYENDO: