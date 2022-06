Fondo truqueado y estabilizador de imagen: las falsedades que encontraron en el nuevo video de Ricardo Anaya

Usuarios detectaron montaje en el nuevo video de Ricardo Anaya contra AMLO (Foto: Twitter / @Archairodonte / Presidencia de la República)

Usuarios de redes sociales se burlaron del nuevo video de Ricardo Anaya en el que criticó a López Obrador, esto por aparentar una grabación austera; sin embargo, tras algunas observaciones, se demuestra que se trató de un montaje para hacer ver bien al abanderado del Partido Acción Nacional (PAN).

La mañana de este lunes 13 de junio, Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México, subió un video a redes sociales en el que critica el quehacer del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia matutina de ese día, esto porque el mandatario mostró y criticó una propuesta del panista.

No obstante, lo que parecería una grabación improvisada para criticar de manera espontánea al mandatario, de acuerdo a observaciones de algunos usuarios de Twitter, más bien se trató de un montaje de alta calidad.

En redes sociales señalaron que el fondo y la apariencia de que Anaya se grababa a sí mismo es falsa (Foto: Twitter / @Archairodonte)

En el material audiovisual difundido por Ricardo Anaya se muestra al ex candidato, supuestamente sosteniendo la cámara, como si se tratara de una grabación realizada con su celular; sin embargo, como la imagen está estabilizada y fija, no tardaron en delatar que se trata de una cámara montada en un tripié con un sensor estabilizador, esto porque el ex funcionario nunca se desenfocó.

“Esta super enfermo el hecho de que hagas como si sostuvieras tu celular cuando es una cámara profesional ya con estabilizador”, señaló un tuitero. Además que un usuario mostró el stock al que pertenece el fondo utilizado, por lo cual la grabación no se realizó en donde aparentaba: una casa. “Pues no estás equivocado... Ricardo Anaya miente a cada paso que da. Todo en él es simulación y falsedad”, refirió otro usuario de esta plataforma digital.

Y es que durante la conferencia de prensa, el jefe del ejecutivo federal contravino un postulado de Anaya Cortés, mismo que sostiene que es mejor invertir en extracción petrolera que en refinación. En el video que mostró Ricardo Anaya, sale una explicación de por qué le convendría al gobierno mexicano dedicarse a sacar el petróleo de los pozos en vez de refinarlo. De acuerdo con lo postulado por el panista, la rentabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) está basada en la extracción, pues el margen de ganancia por barril es mayor con este método que con la refinación.

Sin embargo, después de mostrar todo el video y sin editar, AMLO mostró cifras oficiales en las que señaló que las premisas con las que Anaya sostiene su argumentación, son erróneas, descalificando su tesis respecto a los beneficios entre la relación extracción/refinación de petróleo.

Anaya criticó la adquisición de la refinería de Deer Park (Foto: Reuters)

En contraste a lo dicho por Ricardo Anaya, López Obrador explicó que la administración federal no ha dejado de extraer petróleo; no obstante, mejoró la refinación, esto al comprar el 100% de una refinería en Texas e iniciar la construcción de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, con lo cual se promueve la agenda de la autosuficiencia energética.

“Si no hubiésemos iniciado nosotros con este cambio de política, pues hubiesen acabado con la Comisión Federal de Electricidad, con Pemex y estaría en llamas el país porque, imagínense, sin gasolina, dependiendo de la compra en el extranjero, ¿cuánto costaría la gasolina?”

Finalmente, expresó que las mejoras en el sistema de refinación deben de valorarse en los ahorros que genera al no comprar tantos combustibles al extranjero, algo que se ve manifestado en el contexto de la invasión rusa a Ucrania, pues con ésta se elevaron los costos de los hidrocarburos en el mundo, lo cual generó que las gasolinas cuestan más, impactando negativamente en los bolsillos de los consumidores.

