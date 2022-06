“La agenda verde va”: nombraron a Samuel García líder de la Coalición de Gobernadores para la Descarbonización

Samuel García en el cierre de la Cumbre de las Américas es nombrado presidente de la Fundación 240. (Foto: Twitter Samuel García)

La Cumbre de las Américas arrancó el pasado 6 de junio y decisivas reuniones tuvieron lugar durante los últimos días en Los Ángeles, California. El Gobernador del Estado de Nuevo León Samuel García Sepúlveda se presentó este 10 de junio a la reunión de la Fundación R20 (Regions of Climate Action). La organización ambiental sin fines de lucro fundada en septiembre de 2011 por el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger.

En el cierre de la Cumbre se llevó a cabo dicho evento que reunió gobernadores, alcaldes y organizaciones, donde también se presentó el mandatario de Nuevo León. Para exponer lo que se está haciendo en el estado del norte para combatir la contaminación, además de que fue propuesto como presidente de la fundación.

“Van a proponer que un servidor representando a Nuevo León tome la presidencia de ese grupo, este grupo lo fundó Arnold Schwarzenegger quien era un gobernador pro-verde, pro-medio ambiente de California y es para mí un privilegio por eso vine”, Comentó Samuel García.

Propusieron a Samuel García para presidente de la Fundación R20 en la Cumbre de las Américas. (Foto: Carolina León)

La lucha por la salud, la guerra y una crisis en la economía parecería que son temas más importante en estos tiempos de post pandemia. Sin embargo la verdadera batalla es por el cambio climático. Ese fue uno de los temas que abordó principalmente Samuel García cuando subió al estrado de la fundación R20. Finalmente fue elegido como líder de la Coalición de Gobernadores para la Descarbonización del 2022 al 2024.

“Los gobiernos locales somos quienes que tenemos que dar la cara. Somos los estados, los municipios, las provincias, los departamentos quienes no vamos a pedir permiso, porque somos quienes damos la cara a nuestra gente. El presidente está muy alejado de la gente, sus agendas nacionales no están a flor de piel. Pero pregúntenles a los alcaldes, a los gobernadores cuando se acaba el agua, pregúntenle a un alcalde que se le inunda un río. No va el presidente a dar la cara. Pregúntense que pasa con el tráfico, con la movilidad y con la basura”, señaló el mandatario de Nuevo León.

Así mismo, en tono muy animado, el gobernador invitó a todos los gobernadores a unirse y hacer cumplir sus agendas verdes para generar un cambio y frenar el cambio climático que está afectando al mundo. Así mismo se dijo comprometido en resolver los problemas de escasez de agua en Nuevo León, incluso comparó su situación con la misma por la que está atravesando Nevada.

Ya que el Lago Mead se encuentra en riesgo de secarse, lo que es un grave problema pues se considera la reserva de agua más grande de Estados Unidos y parte de México.

(Foto: Twitter)

“Por supuesto que la voy a aceptar, para mí es un reto importantísimo que como gobiernos subnacionales busquemos aliviar al mundo”, apuntó Samuel García Sepúlveda.

Cabe aclarar que Samuel García no fue invitado a la Cumbre de las Américas, ya que para ingresar necesitaba estar acreditado y ser representante de alguno de los países invitados. Únicamente fue requerido para el evento de R20 sobre el manejo de la contaminación y el cambio climático. Y tuvo un breve encuentro con el Embajador Ken Salazar para la discusión de algunos temas.

Durante las últimas semanas el gobierno de García Sepúlveda entró en gran polémica, luego que su administración comenzara a recortar el suministro de agua por la escasez del líquido.

Inmediatamente en redes sociales comenzaron a circular quejas y reclamos contra el mandatario, así como contra su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.

