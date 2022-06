Por qué hay quinta ola de COVID-19: UNAM

Quinta ola de COVID-19 (Foto: REUTERS / Edgard Garrido)

Recientemente se comenzó a hablar sobre una quinta ola de COVID-19 que se traduce en más contagios y decesos. Ocurre a pesar de que las autoridades habían dicho que las cifras se habían reducido, en gran parte, por las vacunas.

No obstante, nuevamente está habiendo un rebote de casos, que según explica la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es un fenómeno “normal” y no es reflejo de que “se haya hecho algo mal”.

Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, considera que “no es que hayamos hecho nada mal, sino que las variantes han impulsado las distintas olas de la pandemia. En todo el mundo, cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores, y aunque es verdad que si se tienen precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas puede haber un menor impacto, el fenómeno ocurrirá de cualquier forma”.

Librería utiliza medidas sanitarias preventivas para evitar más propagación de contagios de Covid-19 (Foto: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO)

El especialista, y quien fue zar contra la influenza AH1N1 durante la pandemia de 2009, añade que “a México no habían entrado algunas subvariantes de ómicron, y esto es lo que está impulsando la quinta ola, particularmente las subvariantes BA12-1 y la BA4BA5, las cuales se han presentado sobretodo en personas que no se encuentran vacunadas”.

“Hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave y no morir. Si bien el padecimiento le puede dar a cualquier persona, sobre todo a quienes tienen mucha movilidad y están en tumultos de personas sin cubrebocas, el riesgo de complicación se relaciona con las condiciones inherentes a ella y a las condiciones de vacunación o de no vacunación”, añadió.

En ese sentido, Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Colegio Nacional, aconseja que no debemos confiarnos “la realidad es que gracias a las vacunas hemos logrado prevenir enfermedad severa y grave, que es la que te lleva al hospital”.

Las personas aún deben tener cuidados ante contagios de COVID-19 (Foto: Twitter/GobCDMX)

“A pesar de que tuvimos una cuarta ola altísima en contagios, bajó muchísimo la ocupación hospitalaria y las defunciones. Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que tengamos un uno por ciento de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar. No nos debemos de confiar, es importante mantener el cuidado, y si lo hacemos durante este tiempo y el que ya se nos viene a partir de octubre de influenza, tendríamos muchísimo menos problemas de salud”.

Esto coincide con lo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó recientemente a la ciudadanía sobre el incremento en los posibles contagios: Forma parte del proceso de transición del estado pandémico al endémico del virus.

“Nunca hemos dicho que se acabó la epidemia (...) Se va a quedar para siempre (...) Eso es lo que va a ocurrir”, dijo.

Los contagios y decesos por COVID-19 han aumentado (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

De acuerdo con el último reporte semanal, México reportó 18 mil 539 nuevos casos por COVID-19 en el periodo del 29 de mayo al 4 de junio. Es decir, se estima la aparición de mil 648 diarios aproximadamente.

Por tal motivo, la dependencia sanitaria informó: “Dada a tendencia observada, se modifica la estrategia de comunicación a la población, teniendo informes diarios”. Cabe señalar que, según la secretaría, esta alza no ha aplicado para las hospitalizaciones, ni las defunciones.

En el documento, detalló que las entidades federativas que tienen un crecimiento son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán.

