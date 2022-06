Bosque Mágico cerrará sus puertas y se convertirá en zona ecológica

Así luce el comunicado oficial del parque en redes sociales, los internautas respondieron tristes ante la noticia de que cerrará sus puertas por un tiempo. sin embargo apoyan el proyecto Foto: Twitter/@BosqueMagicoCC

De acuerdo a un comunicado oficial de las autoridades gubernamentales del Municipio de Guadalupe, el Bosque Mágico se suma al proyecto Gran Parque, cerrando las puertas de sus operaciones y funcionamiento el día domingo 28 de agosto de 2022.

El gobierno de Nuevo León anunció la creación de un Gran Parque Metropolitano en la zona de la Pastora, el cual tendrá una extensión de aproximadamente setenta y ocho hectáreas. Bernardo Bichara Assad, presidente del Consejo del Parque Fundidora, mencionó que uno de los objetivos principales del Plan Maestro es que se integren los espacios aledaños de los parques La Pastora, Bosque Mágico y Río La Silla.

En el evento celebrado además de estar presente Bernardo Bichara Assad, también se encontraba Cristina Díaz, la alcaldesa de Guadalupe, Jean Léautaud, el director del Parque Fundidora, José María Garza Cisneros, el director de Infraestructura Sustentable y Obras de Parque Fundidora OPD y Ximena Peredo, la secretaria de Participación Ciudadana.

“Este anuncio es un hecho histórico en el estado, ya que, desde la creación de Parque Fundidora en 1989, no se anunciaba la conformación de un espacio público de esta dimensión en el área metropolitana de Monterrey. El espacio permitirá la conservación y cuidado de la principal área boscosa de la zona, así como la importante variedad de flora y fauna que habita en el área de los márgenes del río La Silla”, señaló Bernardo Bichara.

Bosque Mágico donará sus instalaciones y la rehabilitación del área se convertirá en uno de los principales pulmones de la ciudad debido a tu tamaño. Las obras comenzarán en enero de 2023 y finalizarán en 2026 y se otorgará un periodo de nueve meses para desinstalar las atracciones mecánicas.

La entrada del parque aun lucirá sus colores hasta agosto de 2022 y tendrá un lapso de nueve meses para desarticularlo Foto: Twitter/@mexnewz

La suma de las tres instalaciones son más de setenta y ocho hectáreas, este proyecto responde al desesperado llamado de ambientalista y ecologistas del estado, por lo que Bernardo recalcó que no se van a concesionar espacio, ya que es un plan cien por ciento ecológico.

El recinto actualmente es operado por la empresa Multimedios en terrenos del gobierno estatal con una extensión que comenzó siendo de cuatro punto cinco hasta extenderse a trece punto nueve hectáreas, habiendo firmado un contrato que le permitía pagar la renta del lugar con el costo de las entradas y algunos eventos donde se alquilaba parte del lugar.

Se dio a conocer que la empresa Bosque Mágico acordó con el estado de Monterrey que ya no renovaría su contrato de arrendamiento, puesto que los terrenos donados se utilizarán para el nuevo proyecto, sin embargo aun no se tiene un presupuesto de inversión estimado, pues no se piensa escatimar recursos, el costo total se sabrá hasta que el Plan Maestro concluya la renovación del lugar.

El sitio fue construido hace casi veintiocho años en la Ciudad de Guadalupe Nuevo León y hasta agosto de 2022 seguiran en funcionamiento sus atracciones como Zombie Ride, The King, Kamikaze, Sky Flyer, Tornado y el Boomerang con paquetes de admisión que van desde los 95 pesos que incluye solo la entrada al bosque sin acceso a los juegos mecánicos, hasta paquetes completos el paquete diversión que incluye acceso ilimitado a los juegos. No queda mucho tiempo para visitar la zona y disfrutar de un día lleno de aventura.

