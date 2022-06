“Voy a hacer una balacera”: reportaron amenaza de ataque en escuela de Quintana Roo

Las autoridades del CBTIS 111 "Leona Vicario" informaron de una amenaza de ataque armado al interior de sus instalaciones. (Foto: Facebook/@Cbtis111Oficial)

A través de un comunicado, autoridades del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 111 “Leona Vicario”, ubicado en Cancún, Quintana Roo, informó que, alrededor de las 18:30 horas del 7 de junio, recibieron el reporte de un mensaje que amenazaba con realizar un ataque armado. El escrito, encontrado en el baño de hombres del plantel, decía “no vengan el 9 de junio voy a hacer una balacera”.

Al enterarse de la amenaza, las autoridades de la escuela se comunicaron con la Policía Municipal, la cual envió elementos para patrullar el plantel, ubicado en Av. Chichén Itzá 1, en la colonia Centro de Cancún. Las autoridades, además, acudieron para verificar la situación y establecer las acciones a seguir.

En el mensaje emitido por la escuela también se desmintió información compartida por el medio Quintana Roo Urbano, el cual, aparentemente, sostuvo que la plantilla directiva del plantel le ocultó información a las autoridades municipales.

Sumado a ello, la dirección del plantel informó que “en ningún momento se desalojó al personal y a los alumnos” y solicitó a los medios que verificaran la información para no crear pánico entre la sociedad.

El CBTIS 111 "Leona Vicario" se ubica en la colonia Centro de Cancún, Quintana Roo. (Captura: Google Maps)

Tras la publicación del comunicado en Facebook, decenas de usuarios externaron su preocupación respecto al tema y cuestionaron al plantel cuáles serán los protocolos a seguir ante la amenaza identificada dentro de sus instalaciones.

“¿Y qué medidas va a tomar para salvaguardar la integridad de los alumnos? ¿Acaso piensa exponerlos? Este comunicado es para mantener la imagen del plantel y la suya. Y claro que ese día tienen actividades los alumnos, incluso hasta exámenes. ¿Qué hará al respecto?” cuestionó la usuaria Mary Vázquez en la publicación del plantel.

Por otro lado, el usuario Svlars Martinez, aparentemente padre de uno de los alumnos del CBTIS 111 “Leona Vicario”, expresó que “desgraciadamente no podemos confiar hasta que presenten al que hizo semejante bromita desde mañana no va mi hijo hasta que se aclare no vamos a poner en riesgo a nuestros hijos”.

Otros comentarios apuntan a que, con esto, el plantel “se lavó las manos”, mientras que algunas personas solicitaron, en repetidas ocasiones, que aclararan cuál será el protocolo a seguir y si las clases continuarán de manera regular.

Esto ocurre en un contexto en el que Cancún se ha convertido en el escenario de múltiples enfrentamientos y ataques orquestados por el crimen organizado que ponen en riesgo tanto a los habitantes como a los turistas de la zona.

Quintana Roo vive una ola de violencia (Foto: Twitter/pablovazquez_27)

Hace un mes, el 6 de mayo, se reportaron múltiples ataques simultáneos en distintos bares de Cancún sobre la avenida Kabah. El saldo que dejaron estas balaceras fue de seis personas heridas y un fallecimiento. Previamente, la noche del 5 de mayo, ocurrieron dos ataques más a los centros nocturnos Las Canoas y Poseidón, los cuales ya habían recibido amenazas por parte del crimen organizado. Aquella noche, el saldo fue de dos personas heridas.

A nivel nacional, la violencia en las escuelas ha sido un tema especialmente preocupante durante los últimos días. El pasado 7 de junio un comando armado perpetró un ataque en las calles aledañas a una escuela primaria en la comunidad de Barrón, Salamanca, en el estado de Guanajuato. Como resultado de ello, murieron seis personas, entre las que se encontraban cuatro menores de edad.

