Samuel García nombró a Graciela Buchanan como Secretaria de las Mujeres en Nuevo León

Samuel García Sepúlveda el gobernador de Nuevo León, presentó a Graciela Buchanan como la nueva Secretaria de las Mujeres. (Foto: Gobierno de nuevo León)

El martes 7 de junio, Samuel García Sepúlveda el gobernador de Nuevo León Monterrey, presentó a Graciela Buchanan como la nueva Secretaria de las Mujeres. El gobernador aprovechó la presentación frente a los medio y el discurso de bienvenida hacia Buchanan para reafirma que su Administración se distinguirá por ser un Gobierno con perspectiva de género.

“Que no quede duda que en este gobierno desde la Ley Orgánica, y lo prometimos en campaña, seríamos un gobierno que estaría actuando con perspectiva de género en todas sus áreas”, refirió.

“Somos el primer gobierno no solamente paritario, sino que hay más mujeres que hombres en el gabinete, y en cuanto a violencia se refiere, hay cinco Secretarías que estarán puntualmente acompañando a la Magistrada (Buchanan) desde el Ejecutivo a arroparla en esta tarea tan compleja, que es la causa de la violencia de género”.

As mismo, el gobernador reiteró que durante esta semana se trabajará para presentar el domingo un Plan Maestro contra la Violencia de la Mujer, en el cual se encuentran trabajando en conjunto: la Secretaría de Seguridad, la Secretaría General de Gobierno, donde a su vez está la Comisión de Víctimas, la Comisión de Búsqueda y la Comisión Operativa del Sistema Estatal de Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia, entre otras dependencias.

“Está sin duda el gabinete, la coordinación de la Secretaría de Igualdad, de la cual Salud, Educación estarán llegando a las causas, al fondo del asunto que es la prevención, la rehabilitación, combatir adicciones y sobre todo empoderar a las mujeres”, apuntó Samuel García.

Nombramiento de Graciela Buchanan como Secretaria de las Mujeres en Monterrey, Nuevo León. (Foto: Gobierno de Nuevo León)

Por otro lado, el gobernador también comentó que piensa involucrarse con la Fiscalía General de Justica, con todos los Municipios, DIF, Institutos de la Mujer, coordinarse con el C5 donde se homologará el número de emergencias (911) para obtener una mejor atención y orientación en las llamadas de violencia. Es decir, tener una red bien estructurada para poder solucionar y combatir la oleada de violencia (sobre todo hacia la mujer) en Nuevo León.

Tras la renuncia de Buchanan como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, el martes fue revelado inmediatamente que se le entregaría el nombramiento como Secretaria de las Mujeres.

La nueva secretaria hizo un compromiso para dar todo su esfuerzo y todo lo que esté en sus manos para proteger a las mujeres del norte. “En coordinación con todos los entes y con una buena colaboración vamos a sacar adelante el tema”, manifestó Buchanan.

“Tenemos que restructurar nuestro tejido social que se ha visto afectado por la violencia. El día de hoy es un parteaguas en mi camino, el Gobernador lo sabe no fue unan decisión fácil, pero me ha dado una pauta para ver y conocer los casos puntuales de la violencia no solamente hacia las mujeres, sino la que se transporta hacia los niños, niñas y adolescentes”, finalizó la Secretaria de la Mujeres.

En los primeros cuatro meses de este 2022, se han reportado 319 presuntas víctimas de feminicidio a lo largo del territorio nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el reporte mensual con corte al 30 de abril referente a la violencia contra las mujeres, el cual está basado en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público, se han registrado 310 delitos de feminicidio en las 32 entidades federativas.

El Estado de México y Nuevo León son los estados que concentran el mayor número de casos por este delito, con 51 y 34, respectivamente. Veracruz se encuentra en la tercera posición a nivel nacional, con 31, seguido de la Ciudad de México, con 19.

