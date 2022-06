Rubén Moreira pidió al PRI olvidar el neoliberalismo y proclamarse de centro-izquierda

Rubén Moreira pidió a los priistas a reflexionar sobre los resultados de las Elecciones 2022 (Foto: Twitter/@Arturo_Rossini)

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, pidió a los integrantes del tricolor olvidar el “lastre que fue el neoliberalismo” y considerarse de “centro-izquierda” tras haber conseguido sólo una de las candidaturas gubernamentales el pasado 5 de junio.

El legislador del PRI solicitó a sus militantes mantenerse firmes en su lucha rumbo a las elecciones gubernamentales del Estado de México para el próximo año, entidad que únicamente ha sido gobernada por el tricolor, y las presidenciales de 2024.

En cuanto a la jornada electoral que se dio el domingo pasado, Moreira Valdés exhortó a los priista a reflexionar sobre los resultados con el finde que se olviden “el lastre que fue el neoliberalismo” y empezar a identificarse como un partido de “centro Izquierda”.

Esteban Villegas fue el único priista que se consagró en las elecciones del 2022 (Foto: Twitter/@EVillegasV)

Y es que el PRI sólo logró llevarse a el estado de Durango gracias a que Esteban Villegas Villareal dejó atrás a Marina Vitela, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“La realidad es que el abstencionismo fue el que triunfó, los que hoy van a gobernador no traen los porcentajes necesarios de legitimidad, esa debería ser la preocupación de ellos; comenzarán a tirar cohetes porque les favorecieron los números finales, pero el resultado es para entrar a un proceso profundo de reflexión”, indicó Rubén Moreira en conferencia de prensa.

Asimismo, el priista fue cuestionado sobre si coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien constantemente deja ver su descontento hacia administraciones pasadas en las que, según sus declaraciones, dominaba el sistema neoliberal; por lo que aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) no es izquierda.

El priista consideró que ni AMLO ni la 4T son de izquierda (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

“Ellos no son de izquierda y tan no son de izquierda que aquí no transitan las iniciativas de izquierda, la de los derechos para las mujeres, la de los derechos para las comunidades lésbico-gay, no transitan, no salen, deberían de salir”, sentenció.

Aunado a ello, señaló que la Reforma Electoral de López Obrador, con la que se busca que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), no cuenta con un planteamiento sólido para ser debatida en San Lázaro.

“Creo que ni Morena tiene justificación para presentarla, cómo quien deshacer el INE si las elecciones, según ellos, le dieron la razón. Me parece un despropósito, salvo que quieran hacer un discurso político bueno, pero eso es otro tema” puntualizó.

Elecciones 2022: la prueba de que el PRI se está debilitado

Durante la jornada electoral del domingo pasado, el partido guinda se coronó como el ganador tras llevarse 4 de las 6 gubernaturas que estaban en juego.

Alito Moreno, líder del PRI, ha perdido 11 gubernaturas desde que es presidente del PRI (Ilustración: Infobae/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Quintana Roo con Mara Lezama, Hidalgo con Julio Menchaca, Tamaulipas con Américo Villareal y Oaxaca con Salomón Jara, son las entidades con las que Morena se posicionó como el partido con más gubernaturas bajo su poder.

Mientras tanto, la coalición Va por México, la cual está integrada por el PRI, Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se llevó Aguascalientes con Tere Jiménez y Durango con Esteban Villegas.

Sin embargo, se considera que Durango pertenece al PRI debido a que Villegas Villareal se unió a Va por México desde las filas del tricolor. De acuerdo con el Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el priista se posicionó como el triunfador con el 55.32% de preferencia electoral.

