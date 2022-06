“La esperanza de millones”: José Ramón López Beltrán felicitó a Mario Delgado por victoria de Morena

José Ramón López Beltrán felicitó a Mario Delgado por victoria de Morena en las elecciones intermedias (Foto: Cuartoscuro)

El Programa de Resultados Pre Electorales (Prep) en por lo menos 4 estados de la República adelanta a los del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes se levantarán como los grandes ganadores de la jornada electoral en contra de los miembros de la oposición.

Ante dicho logro, José Ramón López Beltrán fue uno de los primeros en felicitar no sólo a los virtuales ganadores de Morena en por lo menos tres estados, sino también al dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

A través de sus redes sociales, el primogénito del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Morenista ha hecho un gran trabajo al frente del “partido-movimiento, movimiento-partido”.

Consideró, en este sentido, que los guindas todavía son “la esperanza de millones de mexicanos” en el camino a lograr la Cuarta Transformación en todo el país.

“Abrazos a la extraordinaria base y militancia del partido. Abrazos a todos”, concluyó el abogado, quien ha estado en el ojo del huracán durante los últimos años por escándalos como el de la “Casa Gris”.

José Ramón López Beltrán celebró la mayoría de AMLO en revocación de mandato (Foto: Twitter / @30JR41_)

Por otra parte, envió sus felicitaciones a los candidatos y candidatas que de acuerdo con el PREP de cada órgano electoral local, serían los ganadores de la elección: Julio Menchaca, Américo Villarreal, Mara Lezama y Salomón Jara.

“Felicidades por sus triunfos en Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo. Representarán dignamente a sus pueblos”, escribió en su perfil oficial bajo el usuario @JRlopezbeltrán.

Por otra parte, para Nora Ruvalcaba y Marina Vitela, quienes fueron candidatas en Aguascalientes y Durango, también tuvo algunas palabras de aliento, luego de darse a conocer que, hasta la entrega de datos vespertina, perdieron ante sus contrincantes.

“Mi reconocimiento y afecto. Hicieron maravillas en esta campaña despertando muchas más conciencias. No dejen de luchar desde sus espacios por el bien del pueblo”, redactó.

(Foto: Twitter/mario_delgado)

Mario Delgado reaccionó al triunfo de Morena

Aunque el dirigente nacional de los guindas todavía no aparece por las redes sociales, informó a través de un comunicado que se trata de un gran paso para iniciar los trabajos rumbo a la presidencial de 2024, pero en unidad.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Mario Delgado advirtió que los resultados electorales demuestran que Morena continúa en constante crecimiento al pasar de gobernar 18 estados, a 24 entidades, logrando la hazaña de arrebatarle dos al PAN.

“Morena crece porque ha demostrado que los principios que defendemos de no mentir, no robar y no traicionar, son principios que nos permiten que el pueblo nos siga dando su confianza”, confirmó Delgado.

Aprovechó también para mandar insultos a los miembros de la más fuerte alianza opositora del país: Va por México, orquestada entre el PRI, PAN y PRD, a quienes se refirió como una alianza de complicidades, no de proyectos.

El dirigente del Partido Regeneración Nacional (Morena) Mario Delgado saluda después de una conferencia de prensa, en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Consideró también que la victoria es la sanción que ha hecho el pueblo de México en contra de los políticos que “traicionaron a nuestro país”, luego de haberse negado a la aprobación de la Reforma Eléctrica de AMLO.

Por último, Mario Delgado hizo un llamado a todas y todos los obradoristas que hay a lo largo y ancho del país, a que durante los años siguientes permanezcan unidos y con paso fuerte rumbo al año 2024.

