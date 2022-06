Ricardo Sheffield descartó conflictos de interés en sus negocios privados con Profeco: “El que nada debe nada teme”

Ricardo Sheffield defendió sus negocios y argumentó que los ha realizado con apego a la ley (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló durante la mañana del pasado martes una investigación sobre los negocios privados que Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha impulsado antes y durante su administración gracias a los vínculos que mantiene con funcionarios de la misma dependencia que dirige.

Pese a que Ricardo Sheffield fue consultado por la organización civil y sabía sobre la investigación que realizaban sobre sus empresas, con la publicación del trabajo el ex diputado consideró pertinente emitir su posicionamiento a través de su cuenta oficial de Twitter pues aseveró que el que nada debe, nada teme.

Fue así como el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) argumentó que los negocios que posee son resultado del trabajo que ha realizado desde que tenía 7 años y que lo llevaron a muy temprana edad (11 años) a rendir sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, el ex diputado puntualizó que todas sus empresas se han establecido con apego a la ley y que serán las mismas investigaciones las que limpiarán su nombre.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) descartó conflictos de interés en sus negocios privados. (Foto: Twitter / @SheffieldGto)

Cabe mencionar que, además de afirmar que viene de una familia de empresarios, Ricardo Sheffield recordó que aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó sus funciones en 1997, él desde antes rendía cuentas a la Subsecretaría de Ingresos.

“Fe de erratas: El SAT empezó operaciones en 1997; yo rendía cuentas a la institución que lo precedió, la Subsecretaría de Ingresos”, publicó el Procurador Federal del Consumidor.

A pesar de su posicionamiento y de que a grandes rasgos la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) no señala que esté involucrado en algún hecho ilícito, usuarios de redes sociales no se mostraron satisfechos por sus declaraciones pues argumentaron que, aunque no exista algún conflicto de interés, la ley mexicana marca que un funcionario público debe abstenerse de realizar que negocios privados que puedan influir en el desempeño de sus actividades.

“Oiga debería dar cursos de cómo levantar negocios nuevos y tener éxito paralelo a atender su trabajo Godín”, “C H A Q U E T E R O, C O R R U P T O y típico en la 4t M E N T I R O S O , te invito a que muestres una constancia de las cuentas que rendías a la autoridad cuando tenías 11 años Ricardin, ya que de lengua puedes servir muchos tacos”, “A los 11 años te diste de alta en el SAT? NO mam* don”, “Pinche SAT cada vez está peor, ahora ni a los morritos de 11 años perdonan los cabrones. ¿Te cobraban impuestos por los dulces y chatarra que les vendías a tus compas de la escuela o apoco desde entonces ya eras todo un empresario a cargo de grandes proyectos?”, son algunos de los comentarios con los que internautas respondieron el mensaje de Ricardo Sheffield.

Los negocios de Ricardo Sheffield con funcionarios de la Profeco

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) espera que su hotel pueda abrir sus puertas a partir de junio, en el sitio tarifario Booking.com ya es posible observar las instalaciones (Foto: Captura de pantalla / Booking.com)

De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Ricardo Sheffield estableció relaciones de negocios con dos de sus subordinados que están a cargo de la dependencia que dirige en los estados de Veracruz y Guanajuato.

Bruno Fajardo, quien se desempeña como director de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Veracruz, se asoció con Ricardo Sheffield para crear en Tlacotalpan la empresa “Operadora Turística La Casa de las Sirenas, S.A de C.V” misma que fue constituida en octubre de 2021. La investigación de la organización civil apuntó a que dicha empresa de servicios turísticos fue omitida en la declaración patrimonial que el funcionario presentó el pasado 18 de mayo, no obstante, tras los cuestionamientos que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) le realizó al funcionario, éste corrigió e incluyó su nueva empresa en su declaración patrimonial apenas el pasado 31 de mayo.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) confirmó que en Tlacotalpan, Veracruz el hotel “La Casa de las Sirenas” se encuentra afinando los últimos detalles para poder comenzar a recibir huéspedes a partir de julio de 2022.

Además de su empresa de servicios turísticos en Veracruz, Ricardo Sheffield Padilla ha logrado incursionar en al menos dos negocios más (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Además de la “Operadora Turística La Casa de las Sirenas, S.A de C.V”, Ricardo Sheffield ha logrado aliarse con al menos otros dos de sus subordinados para incursionar en negocios de otros giros.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) también es socio de Armando Guzmán García, quien fungió como delegado de la dependencia que dirige en el estado de Guanajuato.

La empresa que Guzmán García y Sheffield establecieron lleva por nombre “Lifetime Inmobiliaria SA de CV”. Aunque dicha compañía fue creada en 2011 como un despacho legal, en 2014 cambió su razón social a “Deforest León S.A de C.V” hasta que finalmente en 2019 que adoptó su nombre actual.

Adicionalmente, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló el vínculo que Ricardo Sheffield tuvo con Luis Arturo Bernal con quien es socio en la empresa “Lyric Inmobiliaria S.A de C.V”, cabe mencionar que las actividades que dicha compañía realiza están relacionadas directamente a la industria de la construcción.

Resulta pertinente recordar que la Ley Federal de Austeridad Republicana que impulsó el presidente de México establece en su Artículo 24 que quienes ocupen un cargo público deben estar separados de intereses económicos particulares que puedan afectar su desempeño o representar un conflicto de interés, no obstrante, Ricardo Sheffield declaró a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) que su faceta como empresario no obstaculiza sus funciones como servidor público.

