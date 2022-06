Paro de transportistas terminó en un cierre del diálogo con las autoridades capitalinas

El gobierno de la Ciudad de México rompió el diálogo con los manifestantes (Foto: Fuerza Amplia Transportista)

Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) mantuvieron un bloqueo en las principales avenidas de la Ciudad de México durante la mañana de este jueves 2 junio con la intención de que autoridades capitalinas atendieran las exigencias que desde hace unos meses vienen haciendo respecto al aumento de tarifa en el transporte público de la entidad.

No obstante y pese a su insistencia, el Gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum puntualizó que no habrá ningún tipo de aumento a las tarifas, puesto que acceder a dicha medida afectaría considerablemente la economía de miles de familias mexicanas son usuarios de la red de transporte de la capital.

“Se rompió el diálogo por la situación de que el Gobierno de la Ciudad incumplió los acuerdos que se tenían [...] está roto el diálogo porque como te comento, no se atrevieron o no quisieron establecer el diálogo. Nosotros les solicitamos al Gobierno de la Ciudad que nos sentáramos para poder acordar antes de cualquier situación de este tipo. Llevamos tres años sentados en mesas de trabajo con el Gobierno de la Ciudad, no pueden hablar de insensibilidad o de agresión de nuestra parte”, declaró para Milenio Noticias, Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT).

Transportistas denunciaron incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades capitalinas (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con las declaraciones de Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), el gremio que representa lleva desde el mes de abril sin recibir ningún tipo de apoyo por parte de Claudia Sheinbaum o su administración, pese a que la mandataria estatal declaró que se les ha apoyado incluso con bonos de combustible.

Líderes de la Fuerza Amplia Transportista (FAT) confirmaron que han recibido pequeños subsidios por parte de las autoridades capitalinas, no obstante, el vocero Nicolás Vázquez declaró que dichos apoyos les fueron retirados en el mes de abril porque el acuerdo era que en el mes de mayo aumentaría la tarifa en el transporte público de la Ciudad de México.

Según las declaraciones de Nicolás Vázquez, ese fue el acuerdo al que los transportistas llegaron y que respaldaron el subsecretario del Gobierno de la Ciudad de México, Ricardo Ruíz Suárez y el subsecretario de transporte, Luis Ruíz Hernández. Asimismo, detalló que el Secretario de Gobierno de la capital mexicana, Martí Batres, también estaba al tanto de dicho acuerdo.

“Fue directamente el licenciado Ricardo Ruíz y estuvo presente Luis Ruíz Hernández, fueron los dos encargados de hacer estas mesas de negociación y no nos lo dijo una vez eh, nos lo dijo dos o tres veces [...] nos sentamos con el Secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, el día 6 de abril y él dijo que validaba las negociaciones que habían tenido sus funcionarios con nosotros”, declaró Nicolás Vázquez en entrevista con Milenio Noticias.

Adicionalmente, el vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) mencionó que están abiertos a negociaciones y que si Claudia Sheinbaum se niega a aumentar las tarifas para no impactar en la economía de las y los mexicanos, el gremio no se cierra a recibir subsidios por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México puntualizó que tampoco los transportistas han cumplido con sus obligaciones (Foto: CDMX)

Por su parte, el Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, descartó que haya existido el acuerdo que defienden los transportistas aunque reconoció que sí ha existido diálogo y se han instaurado mesas de trabajo.

“No se ha llegado a ningún acuerdo porque la propuesta que ellos han presentado de aumento a la tarifa pues representa un golpe a la economía familiar, entonces el Gobierno de la Ciudad no está de acuerdo con esa propuesta”, puntualizó Martí Batres en entrevista con Milenio Noticias.

Sobre el subsidio de combustible, Martí Batres señaló que se les otorgó ese y otros apoyos a los transportistas en 2020 y 2021 para mitigar los estragos de la pandemia de COVID-19; del mismo modo detalló que ese beneficio fue exclusivo para el gremio en la capital mexicana puesto que quienes se dedican a dicho oficio en otras entidades no recibieron ese tipo de ayudas.

Finalmente Martí Batres declaró que por parte de los transportistas también ha habido incumplimiento de obligaciones que las autoridades les han solicitado pero que, a pesar de ello, están abiertos al diálogo. El Secretario de Gobierno de la Ciudad de México hizo un último hincapié en considerar que toda petición de aumento de tarifas debería estar acompañada de un proceso de cumplimiento.

SEGUIR LEYENDO: