“Acciones, no palabras”: Xóchitl Gálvez arremetió contra AMLO por querer renombrar el “Triángulo Dorado”

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) propuso cambiar el nombre del “Triángulo Dorado”, región que comprende la frontera entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, a “Triángulo de gente buena y trabajadora”, las críticas y burlas no se hicieron esperar, entre ellas, la de senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora del blanquiazul declaró que renombrar la región no cambiará la realidad que viven los habitantes de la zona.

En el mensaje, la panista culpó a la estrategia de seguridad del mandatario federal por la violencia que se vive en esos estados, aunque, dijo, “no se puede esperar nada de un movimiento que llama transformación a un retroceso”.

“Creen que cambiando el nombre, cambian la realidad. Su fallida estrategia de seguridad cambiaría con acciones, no con palabras. No podemos esperar nada de aquellos que llaman “transformación” para bien a un retroceso. #SonPeores”

Y es que durante su gira de trabajo, el tabasqueño despertó una nueva polémica al pedir a los ciudadanos dejar de llamar “Triángulo Dorado” a la región entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, conocida así por ser el bastión del Cártel de Sinaloa y cuna de Joaquín El Chapo Guzmán.

En conferencia de prensa del 27 de mayo, el mandatario federal aseguró que el propósito de su administración es ayudar en el tema de seguridad de la región, pues dijo que le molesta que las personas lo llamen “Triángulo Dorado” al territorio que comprenden los tres estados.

Por ello, pidió a los habitantes presentes en el evento cambiar el nombre a esa zona del país, a la vez que propuso algunos que quedarían mejor con el objetivo de su gobierno.

“No me gusta, me molesta que le llamen el ‘Triángulo Dorado’, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle el ‘Triángulo de la gente buena y trabajadora’ o ‘La Región de la buena vecindad’ o algo así, pero ya hay que cambiar eso, porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora y no hay que estigmatizar”, manifestó.

Al igual que Xóchitl Gálvez, varios personajes de la política criticaron o se burlaron de la propuesta del jefe del Ejecutivo en la red social, tal fue el caso del periodista Pascal Beltrán del Río, quien bromeó en que el “Triángulo Dorado” ahora se llamará el “Triángulo de la Gente Armada”.

“En lugar de Triángulo Dorado llamémosle Triángulo de mis Operadores Electorales #AsiHabloPejetustra”, escribió por su parte el analista Fernando Belaunzarán.

Mientras que la politóloga y escritora, Denise Dresser, calificó lo dicho por AMLO como “la broma del día”.

Asimismo, el comunicador Víctor Trujillo ironizó en que con el cambio de nombre a la región ahora los narcos se llamarán “emprendedores”, y a los Cárteles se les calificaría como “hermandades”.

“A los narcos se les dirá emprendedores, hermandades a los carteles y asperezas a los ajustes de cuentas. ¡Ya está! Ah qué Andrés…”, se mofó el productor.

En tanto, el ex diputado Manuel Clouthier ironizó en que en la Cumbre de las Américas el presidente propondrá que el nuevo “Triángulo Dorado” sea conformado por los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Lo que en realidad está pidiendo López (Obrador) al rebautizar el triángulo dorado, es que los ciudadanos cerremos los ojos ante la violencia y el crimen organizado”, arremetió otro usuario.

