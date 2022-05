Juez federal admitió amparo contra la contratación de médicos cubanos

Un juez federal admitió a trámite un juicio de amparo contra la contratación de 500 médicos (Foto: Yamil Lage)

Un juez federal admitió a trámite un juicio de amparo contra el convenio realizado entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el régimen cubano para la contratación de 500 médicos isleños.

Este 26 de mayo, José Luis Evaristo Villegas, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo de Puebla, admitió a trámite la denuncia realizada por un ciudadano.

En la denuncia, la persona argumentó que la administración a cargo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no se ha cerciorado de la calidad del personal de salud cubano, además de que no se han homologado sus estudios conforme a la normatividad de la materia.

No obstante, el juez decidió no frenar el convenio con el régimen cubano como lo solicitó el ciudadano, al considerar que en los actos reclamados no se advierte, hasta el momento, que contravengan disposiciones de orden público.

“Los actos futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar; sólo procede ésta si se tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse de actos inminentes”, manifestó Evaristo Villegas.

En este contexto, será hasta el próximo primero de junio cuando el juez decida si concede o no la suspensión definitiva, tras revisar los informes previos que envíe el Gobierno federal.

