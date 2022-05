“¡Que se vayan al carajo!″: AMLO defendió contratación de médicos cubanos de opositores

FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la contratación de más de 500 médicos cubanos luego de las duras críticas que ha recibido de servidores públicos y ex funcionarios del bloque opositor, así como también por parte del especialistas en la salud.

En conferencia de prensa desde Sonora, el mandatario mexicano aseguró que antes de que se de la contratación de médicos cubanos, se contratará a doctores mexicanos que no cuenten con base.

No obstante, López Obrador aprovechó su anunció para mandar “al carajo” a los “conservadores” que han criticado el Acuerdo que se firmó con la dictadura cubana.

“Ahora hay una polémica porque vamos a contratar, vamos a traer, después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos, no tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo (...) una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos hará falta sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pues saben (...) ¡Qué se vayan al carajo! porque lo primero es la salud del pueblo”, sentenció López Obrador.

Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

El tabasqueño indicó que más allá de la nacionalidad de los médicos, lo importante es contar con un sistema de salud optimo para las comunidades rurales.

Asimismo, el Jefe del Ejecutivo responsabilizó a administraciones pasadas por la falta de especialistas en México, así como también de privatizar la educación, pues dijo que las escuelas de medicina rechazaban a los jóvenes “con la mentira de que no pasaban el examen de admisión”.

“El resultado es que ahora no tenemos los médicos que se necesitan y mucho menos los especialistas, porque un pediatra pues quiere estar en la ciudad porque quiere que sus hijos vayan a buenas escuelas, tiene ese derecho, y no quiere venir a trabajar a Etchojoa; un cardiólogo no va a querer venir a trabajar a Etchojoa”, aseguró.

Información en desarrollo...