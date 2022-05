Pato Zambrano acusó a Samuel García de encubrir a asesinos de Debanhi

Samuel García acusado de encubrir al crimen organizado de Nuevo León por Pato Zambrano. Foto: Instagram @patoezambrano Foto: Instagram @samuelgarcias Foto: Facebook Debanhi Escobar

En una entrevista con el periodista Fabián Pasos, mejor conocido como Mafian, Pato Zambrano, ex integrante de Big Brother hizo fuertes declaraciones en contra de Samuel García, a quien acusó de encubrir a los asesinos de Debanhi Escobar.

Las dudas sobre del caso de Debanhi siguen rondando. Patricio mencionó que en Nuevo León se eligió a dos jóvenes (Samuel García y Mariana Rodríguez) que no saben gobernar y que el estado se encuentra en una grave crisis.

Explicó que no hay agua, no hay iluminación, no hay transporte, el crimen organizado tiene acaparado todo el territorio y la corrupción permea en los políticos.

El periodista Fabian Pasos ha seguido de cerca el caso de Debanhi. Es por eso que entrevistó a Pato Zambrano para que pudiera expresar algunas respuestas del caso. (Fotos: Facebook/Mafian TV//Instagram)

Según declaraciones de Zambrano, el crimen organizado se está aprovechando de la inexperiencia de Samuel García y que en consecuencia hay trata de hombres y mujeres así como tráfico de órganos en Nuevo Léon.

“A las personas las vacían vivas, les sacan sus partes y luego los esconden. Este es el modus operandi, lo hacen para que después la familia no los pueda identificar... Han encontrado a mujeres y hombres jóvenes con el pecho rajado o con la panza rajada”, comentó en para el live de Mafian.

Expresó que en el caso de Debanhi es claro que la asesinaron y acusó directamente al gobernador de Nuevo León por estar ocultando la verdad. “Samuel está encubriendo a las personas que están tratando blancas y que están sacando órganos”.

Patricio Zambrano a través de su cuenta de IG. Foto: Instagram @patoezambrano

Fabián Pasos le preguntó el porqué Samuel no ha cortado cabezas, es decir, despedir a las personas involucradas de la Fiscalía, a lo que él contestó que por los compromisos que hizo antes de llegar a la gubernatura, refiriéndose a motivos de corrupción. “Los legisladores son una vergüenza, pónganse a legislar en contra de los asesinos”, dijo.

En la entrevista surgieron las dudas que todo el país tiene sobre la misteriosa muerte de Debanhi Escobar: por qué no se ha investigado a quienes son los dueños de la quinta, o quiénes son los dueños del motel, por qué no se ha interrogado a los meseros, a los porteros y demás personal para saber qué vieron.

Dentro de la entrevista, Pato Zambrano dijo que “el caso es un montaje y que están engañando a la gente”. A lo que Mafian agregó que parece que tienen miedo a lanzar órdenes de aprehensión.

"Pato" Zambrano, un ex participante de "Big Brother" y ahora metido en la política del Estado de Nuevo León. Foto: : Instagram @patoezambrano

La razón por la que la Fiscalía se dedica a resolver casos en vez de evitarlos es un misterio. Pato Zambrano agregó que el poder ejecutivo, legislativo y judicial son encabezados por el gobernador en turno, por lo que Samuel sería el único responsable al ser la cabeza del estado.

“No hay agua, hay feminicidios, se tardan meses en encontrar a una persona... El crimen organizado en Nuevo León son los políticos”.

Fabián mencionó que la familia González controla el emporio de medios en Monterrey y que casualmente algunos de esos medios han sido quienes filtraron los videos del caso. Pato dijo que esa familia son gente buena porque los conoce pero que a fin de cuentas son empresarios.

“A quien le corresponde adelantarse, salir con la verdad, que no le ganen las notas y que la información sea clara expedita y pronta es al la autoridad, si la autoridad no lo hace pues los medios lo tienen que demostrar. No estoy defendiendo a nadie, cuidado. Yo estoy en contra de que los medios se metan más allá de lo que les corresponde”, añadió.

Samuel García es el actual gobernador de Nuevo León y siete meses de su mandato, ha estado inmerso en varias problemáticas con su estado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Desde hace unos años Zambrano ha dejado de lado el medio artístico para dedicarse a la política, ya que en varias ocasiones expresó su deseo de llegar a ser el gobernador de Nuevo León.

