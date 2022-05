Medicamentos, vacunas y especialistas: esto dice el Acuerdo entre México y Cuba en materia de salud

El Gobierno de México dio a conocer algunos de los detalles entre el Acuerdo México-Cuba (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que se contratará más de 500 médicos cubanos en tierras aztecas, diversas opiniones han surgido al respecto, sin embargo, ha destacado el descontento por parte del bloque opositor, quienes han asegurado que con dicha acción su administración buscaría financiar la dictadura de cubano Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud (SSA), dio a conocer que el contenido del Acuerdo de cooperación entre la Secretaría de Salud de México y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba en el campo de la Salud, el cual tiene una vigencia de dos años y fue firmado por Jorge Alcocer y su homólogo cubano, José Ángel Portal Miranda, el 8 de mayo pasado.

En dicho Acuerdo se establece que ambas dependencias podrán enviar especialistas para prestar sus servicios en prevención, salud pública, atención y telementoría en unidades o instituciones de salud, y podrán proponer y poner a disposición espacios anuales para la formación de especialistas médicos.

En cuanto a medicamentos y vacunas, el documento establece que ambas naciones, conforme a sus necesidades y procedimiento jurídicos correspondientes, podrán adquirirlas, así como cualquier tipo de equipo médico.

AMLO ha sido duramente criticado (Foto:Cuartoscuro)

Asimismo, se indica que México y Cuba construirán un comité técnico-regulatorio con el fin de impulsar investigaciones científicas con acciones conjuntas.

No obstante, el Acuerdo podrá modificarse por mutuo consentimiento, a través de comunicaciones escritas, especificando la fecha en que tales modificaciones entrarán en vigor; o en su defecto, darse por terminado en cualquier momento, mediante notificación escrita dirigida con noventa días de antelación.

Cabe mencionar que tras el anuncio de López Obrador colegios, asociaciones y federaciones de médicos manifestaron su desaprobación “y enérgica protesta”.

A través de un comunicado, los médicos mexicanos consideraron la acción como una “falta grave”, pues señalaron que hay profesionales de la salud en el país con capacidad avalada por las universidades, “formados en el pleno conocimiento de las necesidades e idiosincrasia” de la población que se encuentran desempleados o trabajadores con salarios “muy bajos o en zonas de inseguridad extrema”.

La contratación de médicos cubanos ha desatado duras críticas hacia AMLO (Foto: EFE/Ernesto Mastrascusa)

El personal de salud indicó que continuará trabajando, junto con el Gobierno de México, en la atención de los pacientes afectados por el COVID-19, “arriesgando nuestras vidas y la de nuestras familias, en muchas ocasiones comprando nuestros equipos de protección personal”.

Por tal motivo les resultó “un agravio” el anunció del mandatario federal, ya que, afirmaron, los médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas”.

Por otra parte, durante su conferencia matutina de este jueves 19 de mayo, un grupo de médicos mexicanos se manifestó pacíficamente frente a Palacio Nacional con el fin de exigirle a López Obrador que cumpla con su promesa y puedan ser basificados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de haber servido en la primera línea durante la pandemia por COVID-19.

Médicos mexicanos se manifestaron a las afueras de Palacio Nacional (Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP)

Los manifestantes acusaron que durante la pandemia fueron considerados como héroes y ahora reciben negativas para otorgarles una plaza de trabajo, bajo la excusa de la falta de presupuesto.

“Todos nosotros trabajamos durante la pandemia y el día de hoy no contamos con trabajo. Se nos ha dicho por parte de la institución que no hay presupuesto para nosotros y dado las palabras del señor presidente el 16 de mayo, donde dice que faltan, pues aquí estamos, queremos trabajar” dijo Diana Varela, médico general, a los reporteros que asistieron a la conferencia matutina.

