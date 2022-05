“Negligencia médica de charlatanes”: Julen Rementería tundió a AMLO por contratación de médicos cubanos

Julen Rementería arremetió en contra del gobierno del presidente López Obrador ante la contratación de médicos cubanos (Fotos: Cuartoscuro)

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, arremetió en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ante la contratación de médicos cubanos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el coordinador de la bancada blanquiazul señaló que la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha contratado a ningún médico del régimen cubano, pues lo que han traído al país, aseguró, son “activistas que se hacen pasar por profesionales de la salud”.

En el mensaje, el panista cuestionó al mandatario federal sobre las vidas que arrebató al contratar médicos “fraudulentos” durante la pandemia del COVID-19.

El panista cuestionó al mandatario sobre las vidas que arrebató al contratar médicos “fraudulentos” durante la pandemia del COVID-19 (Foto: Twitter/@julenrementeria)

“El gobierno mexicano no ha contratado ni un solo MÉDICO cubano. Lo que ha contratado son activistas comunistas cubanos que de manera FRAUDULENTA se hacen pasar por médicos. Sabrá Dios cuántos mexicanos han muerto por la negligencia médica de esos charlatanes”

Ante su declaración, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues los usuarios aprovecharon el espacio para reprochar al mandatario federal la contratación de los médicos.

“¿Y hay demandas contra los responsables? No se puede permitir tal negligencia, se requiere un castigo ejemplar”, “El Congreso es el que puede llamar a rendir cuentas al ejecutivo porque no tiene la facultad de contratar personal, (…), no hay presupuesto este año para pagar esos servicios” y “Ejercer medicina en México, sin los trámites y autorizaciones debidos ¿No es un delito? Algo podrían hacer los senadores de oposición ¿O no?”, fueron algunas de las respuestas.

Los usuarios aprovecharon el espacio para reprochar al mandatario federal la contratación de los médicos (Foto Cuartoscuro / EFE)

Cabe señalar que este no ha sido el único comentario que ha realizado Rementería del Puerto en referencia al acuerdo que firmó el presidente López Obrador para contratar a 500 médicos cubanos.

El pasado 11 de mayo, el senador del PAN expresó su desaprobación al actual gobierno, reprochando que deja de lado a los “miles de profesionales de la salud que están en México”.

“Esto es una farsa, lo que el presidente quiere es dar dinero a Cuba, quiere financiar una dictadura como la de aquel régimen, y estas acciones desde el año pasado las venimos denunciando, que contrataron a 585 personas de origen cubano, para tratar pacientes mexicanos de COVID-19 y nunca pudieron acreditar que fueran expertos en la salud”, explicó.

El panista destacó que es la tercera vez que el gobierno “inventa causas, disfraza emergencias” para insertar personal de salud cubano en México (Foto; Archivo)

El panista destacó que es la tercera vez que el gobierno “inventa causas, disfraza emergencias” para insertar personal de salud cubano en México, “donde se han gastado casi 256 millones de pesos, es decir, 433 mil pesos en tres meses por cada médico cubano, mientras que un profesional de la salud en el país gana aproximadamente 17 mil pesos al mes”.

Y agregó: “No es la primera vez que el presidente da la espalda a la salud, lamentablemente esto ha traído la pérdida de vidas, hemos señalado la falta de claridad frente a estos contratos, pues se pagaron más de 250 millones de pesos para tare a 585 cubanos durante tres meses de pandemia”.

Rementería del Puerto reiteró que los médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, ni cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, faltando también el aval de los colegios de profesionistas.

“Es claro el desdén hacia los propios mexicanos por parte del presidente, por ello los senadores de Acción Nacional nos sumamos al pronunciamiento de desaprobación que han realizado las Federaciones, Asociaciones y Colegios de Médicos: el país sí cuenta con el personal médico y hoy exigimos que se ponga primero a las y los mexicanos”, concluyó.

