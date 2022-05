El gusto oculto de Venustiano Carranza por las bailarinas que influyó en la Revolución

Venustiano Carranza y Anna Pavlova (Imagen: Mediateca INAH)

Este 21 de mayo es el aniversario luctuoso de Venustiano Carranza, un revolucionario que, sin mucha carisma, tuvo un particular gusto en la danza. A pesar de los enfrentamientos que ocurrían por la Revolución se las arregló para apoyar a la reconocida bailarina, Anna Pavlova.

En entrevista para Infobae México, la Maestra en Historia, Abril Illescas, reveló algo poco conocido: Cómo fue que el revolucionario ayudó al arte dancístico y aprovechó eso para hacer que su mensaje de estabilidad y desarrollo llegara a las personas.

Cabe recordar que Anna Pavlova fue la primera bailarina del Ballet Imperial Ruso que visitó México. Este evento es considerado como uno de los acontecimientos más importantes para la danza a nivel nacional.

Sin la ayuda de Carranza probablemente nunca hubiera ocurrido. Si bien ya era reconocida y famosa mundialmente, al llegar a México fue escoltada por soldados que envió el revolucionario.

(Foto: mediateca INAH)

“Cuando llegó de México a Cuba, Carranza envío a 200 soldados a escoltar su tren, para que llegara tranquilamente a la capital”, dijo la historiadora. Sumado a ello, señaló que al término del recorrido, fue el mismo Carranza fue quien la recibió y ahí ella lo invitó a una de sus funciones.

Sin esa ayuda, es posible que hubiera tenido muchas dificultades por los conflictos armados, además, su “experiencia en el país, el tiempo de permanencia en él y el éxito cosechado no habría sido el mismo. Posiblemente no habría hecho su ‘fantasía mexicana’”.

Illescas explicó que la ‘fantasía mexicana’ “era un cuadro dancístico que Pavlova creó con el apoyo de algunos artistas mexicanos y profesores de baile. Estaba compuesto por tres piezas, cada una de ella era una adaptación de los bailes ‘típicos mexicanos’ al lenguaje del ballet clásico. Es muy conocida su ejecución del jarabe tapatío sobre zapatillas de punta”.

Aunque nunca se dijo abiertamente que a Carranza le gustaba la danza, mostró su apoyo e incluso aprovechó este medio como una forma de propaganda. Los mexicanos asistían al teatro para ver el espectáculo y ahí escuchaban el apoyo de Pavlova a los intereses del revolucionario.

Anna Pavlova fue una gran influencia en la danza en México (Foto: mediateca INAH)

“Anna Pavlova fue la oportunidad de Carranza para que una artista de talla internacional fuera ‘portavoz’ de su me mensaje de estabilidad y desarrollo. De su plan para engrandecer a México”

“De hecho, el Pueblo, que era una publicación carrancista, utilizó la figura de Pavlova para hablar de la paz y la estabilidad que el régimen había logrado para el país”, añadió la historiadora a Infobae.

En una entrevista, Pavlova declaró que “antes de llegar a México, le habían recomendado mejor no ir, porque no había dinero y todo era un caos por la Revolución. No obstante, ella dijo que cuando llegó todo estaba más que bien, y que dinero había, porque la gente podía pagar por entrar al teatro a divertirse. Declaró que era el país más interesante de América Latina, y el que mejor conservaba sus tradiciones. Era un país en estable y con notable grandeza”.

Anna Pavlova (Foto: mediateca INAH)

Aunque no se sabe si tuvo una amistad más profunda con Pavlova, existía simpatía y respeto entre ambos.

Pero no solo estuvo relacionado con la bailarina europea, pues también en algún momento también fue “amigo cercano” de María Conesa. Aunque ella no era internacionalmente reconocida y elogiada por su danza, tenía cierto reconocimiento.

“Se rumora que tuvo una relación sentimental con Conesa, pero no sé sabe a ciencia cierta. Ella era un símbolo sexual. Cautivo a Zapata y a Villa, pudo suceder lo mismo con Carranza, que frecuentaba el teatro”, dijo.

Aunque no hay pruebas de que mantuviera una relación con las bailarias, su gusto ayudó tanto en el arte de la danza en México como en propagar sus ideales a través de la voz de Pavlova.

