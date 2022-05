Eduardo Matos Moctezuma: el día que el arqueólogo acusó al gobierno de AMLO de “manipular la historia”

Eduardo Matos Moctezuma recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

El pasado martes, el arqueólogo mexicano, estudioso de las culturas mesoamericanas, Eduardo Matos Moctezuma, fue reconocido en España con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, lo que hizo que el reconocido arqueólogo se convirtiera rápidamente en tema de conversación.

Matos Moctezuma, quien nació en la Ciudad de México el 11 de diciembre de 1940, se formó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y en Ciencias Antropológicas, con especialidad en Arqueología, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A lo largo de su carrera ha sido figura fundamental en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) del país. En 1978, creó y dirigió el Proyecto Templo Mayor, que permitió desenterrar el principal centro ceremonial de Tenochtitlan, y que dio lugar a un museo que el arqueólogo también dirigió, así como el Museo Nacional de Arqueología.

Eduardo Matos Moctezuma se ha mostrado disgustado con el actual gobierno de México, al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo. Esto, luego de que en 2020, ambos políticos establecieran la fecha de la fundación de México-Tenochtitlan en 1321, cuando las fuentes históricas apuntan que la verdadera fecha de la fundación de la capital del imperio mexica fue en 1325. Esto ha sido calificado por Matos Moctezuma como una “manipulación de la historia”.

Matos Moctezuma se mostró en desacuerdo sobre la fecha de la supuesta fundación de Tenochtitlan que el gobierno de México impuso, que fue 1321. (Foto: Twitter@Cuauhtemoc_1521)

En una entrevista que el arqueólogo concedió al periodista Carlos Marín, en su programa El asalto a la razón, el comunicador recuerda la ceremonia que se realizó en la Ciudad de México, encabezada por AMLO, para conmemorar los 700 años de la supuesta fundación de Tenochtitlan, en mayo de 2021. Marín pregunta a Matos Moctezuma por qué no se presentó en dicha ceremonia, siendo un personaje fundamental en el tema, a lo que el arqueólogo responde que “en primer lugar, porque no he estado de acuerdo, desde el momento en que se anunció entre las celebraciones para este año, este aspecto del año de 1321 como fecha de fundación (de Tenochtitlan)”.

Explica que su desacuerdo está en que “se veía que lo que se quería era que se empatara con el año 1321-1521-1821 y 2021, ya desde ahí yo me manifesté en el sentido de que no estaba de acuerdo con lo que yo considero una manipulación de la historia, entonces no asistí, efectivamente, a ese acto, ningún arqueólogo, salvo la directora del Museo del Templo Mayor, por obvias razones, pero ningún arqueólogo de los que formamos el equipo de Templo Mayor acudió a este evento”.

Marín pregunta a Matos Moctezuma que por qué afirmaba que se falseaba la historia, a lo que el también historiador responde que “porque la mayoría de las fuentes históricas señalan que la fecha de fundación fue 1325, hay varias de ellas que así lo indican otras inclusive dan otras fechas, pero en ningún lugar aparece 1321, en ningún documento del siglo XVI ni nada, entonces esto además fue acompañado con una cosa que han ido creando, sobre todo en el gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que hubo una fundación lunar primero, porque hay el relato en la crónica Mexicayotl de Álvarado Tezozómoc, de que una señora dio a luz en Mixiucan en 1321, y que por lo tanto esa es la fundación lunar, lo cual no es así”.

Menciona que investigadores muy serios hacen ver que hay una equivocación en dicho planteamiento, en el sentido de que es un toponímico. “Tiene un sentido esto de la fundación femenina y demás, porque acuérdate que en un principio, cuando empezaron, ya hace unos meses las manifestaciones feministas y demás, pues el gobierno de la Ciudad no tuvo al principio una buena actitud, trató casi de provocadoras a estas personas, pero ahora me da a mí esa impresión, que se quiere ahora quedar bien, pues haciendo ver que hay una fundación lunar con la participación de una mujer, etc”, explicó el arqueólogo.

