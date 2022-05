Colima eliminó uso obligatorio de cubrebocas para espacios públicos

Esta medida fue aprobada con 25 votos a favor (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

El Congreso del Estado de Colima aprobó eliminar el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos de la entidad luego de la recomendación emitida por el Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública del Estado.

En sesión ordinaria llevada a cabo este martes 17 de mayo, los diputados y diputadas sumaron 25 votos a favor para eliminar dicha disposición. De esta manera, serán las autoridades sanitarias quienes establezcan las medidas para prevenir los contagios por COVID-19.

En su intervención en la tribuna, la presidenta de la Comisión de Salud y Deporte, Andrea Naranjo Alcaraz, propuso reformar y adicionar la Ley que Regula el Uso del Cubrebocas y Medidas para Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada por el virus del SARS-Cov-2, publicada en agosto de 2020.

Por lo anterior, el Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública será el encargado de determinar la obligatoriedad del uso de cubrebocas y de las demás medidas sanitarias para todos los colimenses. Esta reforma aprobada por unanimidad entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima.

Andrea Naranjo Alcaraz informó que será el Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública el encargado de determinar la obligatoriedad del uso de cubrebocas en Colima (Foto: Twitter@congresocolima)

Y es que las cifras de muertes y contagios derivados del COVID-19 disminuyeron en la entidad gobernada por Indiria Vizcaíno, pues de acuerdo con el reporte semanal con corte al 16 de mayo no se ha registrado ninguna defunción.

Del 10 al 16 de dicho mes se reportaron 69 casos positivos nuevos. En total, Colima acumula 52 mil 264 casos positivos, de los cuales 78 son activos y 49 mil 955 se han recuperado. Asimismo, se han registrado dos mil 398 defunciones desde que inició la pandemia en el año 2020.

El reporte con corte al 9 de mayo indicaba que los municipios con el mayor número de casos acumulados son Colima, con 16 mil 403, seguido de Manzanillo, con 12 mil 193 y Villa de Álvarez, con 11 mil 207. De igual manera, estos tres municipios concentran la mayor cantidad de defunciones, con 635, 719 y 419, respectivamente.

Colima se suma a diversas entidades que también han eliminado el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, como Quintana Roo, Baja California, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Veracruz. Cabe mencionar que para el caso de la Ciudad de México, desde el pasado 1 de abril Claudia Sheinbaum informó que el uso del cubrebocas sería opcional.

Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez son los municipios que concentran la mayor cantidad de defunciones (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, autoridades sanitarias han recomendado que las personas adultas mayores y con comorbilidades sigan portando la mascarilla, así como en espacios cerrados, con el fin de controlar y no propagar los contagios por COVID-19.

A nivel federal, México registró 6 millones 28 mil 781 casos, de los cuales 4 mil 850 son activos, según el reporte semanal con corte al 7 de mayo. Además, se tiene registrado 338 mil 578 defunciones a causa del virus. Y es que cabe recordar que el pasado 26 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que ya no se emitirían las actualizaciones del semáforo epidemiológico.

Al respecto, la doctora en Medicina por la Universidad de Harvard, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, quien incluso publicó un libro sobre el comportamiento del COVID-19 en México, titulado Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en México (Planeta, 2021), comentó que el pasado 15 de mayo que, de acuerdo a los datos oficiales, se estaría entrando a un nuevo repunte, pero reconoció que no es posible medir la magnitud y distribución del mismo si no se cuenta con datos actualizados. “Ya no hay cifras diarias sino semanales, y estas tienen cada vez más irregularidades”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: