“Conspirando con el subalterno”: Fernando Belaunzarán tundió a Gertz Manero en defensa de Alito Moreno

El militante del PAN recordó el caso de Gertz Manero y Alejandra Cuevas (Fotos: Cuartoscuro)

Fernando Belaunzarán, militante del Partido Acción Nacional (PAN), salió en defensa de Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que Layda Sansores, gobernadora de Campeche, difundiera unos audios donde supuestamente el priista habría orquestado una campaña sucia en las elecciones gubernamentales de 2021.

A través de su cuenta de Twitter, plataforma en donde el “filósofo de formación” constantemente expresa su descontento hacia la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); el panista habló sobre los audios difundidos por la mandataria estatal.

“@LaydaSansores divulga grabaciones ilegales desde su cuenta. ¿Gertz Manero, fiscal carnal de @lopezobrador_, procederá contra ella como lo hizo con @MarioMal? ¿O el problema es que lo exhibieran a él conspirando con subalterno para coaccionar ministros en su venganza personal?”, escribió Fernando Belaunzarán.

El panista salió en defensa del dirigente nacional del PRI (Foto: Twitter)

Las declaraciones del blanquiazul se dan luego de se filtraran unos audios en donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente hizo valer su cargo con el fin de afectar el estado legal de Alejandra Cuevas, quien pasó más de un año recluida en Santa Martha Acatitla tras ser acusada de homicidio por negligencia por la muerte del hermano del fiscal.

Y es que ante la viralización de dichas grabaciones, la FGR inició una investigación contra el periodista Mario Maldonado Padilla, quien supuestamente fue uno de los primeros en difundir los audios por medio de redes sociales.

“Hay un delito entre quien grabó de manera ilegal la llamada del fiscal Gertz y quien comenzó a difundirla. El comunicador Mario ‘N’ y la activista Nina ‘E’ , fueron los primeros que pusieron a circular el material de manera concentrada”, indicó Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la FGR, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Alejandra Cuevas fue acusada de homicidio por negligencia por la muerte del hermano del fiscal Gertz (Foto: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

Durante el programa El martes del jaguar y en sus cuentas de redes sociales, Layda Sansores hizo público un audio en donde el dirigente nacional del PRI presuntamente pactó con el publicista español Antonio Solá durante las elecciones de 2021. En la grabación se aprecia como supuestamente Moreno Cárdenas habría ordenado llevar a cabo campañas de desprestigio por 5 millones de dólares para intentar ganar la gubernatura de Campeche.

Ante ello, el priista acudió al noticiero de Azucena Uresti en donde aseguró que su partido y la coalición Va por México, la cual está conformada por el PRI, PAN y el Partido de la Revolución Democrática (RPD), pretenden olvidar el tema, mismo que catalogó como una “cortina de humo” orquestada por el gobierno de López Obrador.

Además, aseguró que se trata de audios que fueron editados pues aseguró que todo fue acreditado durante la campaña y los recursos fueron auditados debidamente por las instituciones correspondientes.

Alejandro Moreno acusó a Morena de querer imponer una dictadura (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

“Muy claro, esto es lo que hace un gobierno como lo hace el Gobierno de la República, represor, autoritario. Esas grabaciones de mi voz editados, tergiversados quieren poner fuera de contexto y atacar a la oposición, quieren distraernos con este tipo de cosas”, explicó Alejandro Moreno.

Moreno Cárdenas se dijo completamente tranquilo ya que, según sus declaraciones, tiene todas sus cuentas públicas, claras y transparentes. Finalmente, arremetió contra Morena: “Este gobierno a mí no me va a asustar ni me va a amedrentar. No le vamos a permitir al gobierno que se salga con la suya. El que tenga miedo, que no salga de noche”.

