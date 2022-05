Habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc acusaron que Sandra Cueva los bloqueó de Twitter

Bloquear a usuarios por parte de servidores públicos atenta contra los derechos de libertad de expresión. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Vecinos de la Alcaldía Cuauhtémoc acusaron a la servidora pública Sandra Cuevas de haber bloqueado la cuenta de Twitter llamada Colonia Cuauhtémoc después de realizar diversas denuncias en contra de los puestos ambulantes, además de afirmar que es ella la que vende permisos a los mismos.

La denuncia fue hecha el pasado 6 de mayo por medio de un tuit en el que se mencionó: “@SandraCuevas_ pedimos que dejen de lucrar con el espacio público. De 6 meses para acá en solo una calle RÍO DE LA PLATA se han colocado 5 puestos ambulantes que NO estaban antes de tu admon! @Claudiashein ojo con la caja chica q están preparando en @AlcCuauhtemocMx”.

La cuenta vecinal Colonia Cuauhtémoc con nombre de usuario @lacuauhtemoc contestó un tuit de la alcaldesa en la que expusieron que vende permisos que cuestan 40 mil pesos a puestos ambulantes y se mencionó: “Sandra, aunque te hagas de oídos sordos AQUÍ seguimos. Quita ambulantes nuevos que colocaste en RÍO DE LA PLATA”.

A esto la Alcaldesa Sandra Cuevas contestó “Demuéstrame que recibo esos 40 mil pesos que mencionas. Hablemos con argumentos y con respeto. Dejo claro tres cosas: 1.- No he autorizado más puestos de los que habían. 2.- No recibo cuotas. 3.- No pueden demostrar sus dichos. Saludos”.

Después de esto fue que la cuenta de vecinos se dio cuenta que la alcaldesa había bloqueado cualquier interacción: “Nos bloqueó la servidora pública @SandraCuevas_ por decirle que está llenando de ambulantes la colonia Cuauhtémoc y que tenemos documentos donde se prueba de que vende permisos de $40mil. Cómo era que un funcionario no puede hacer esto”, donde además la cuenta adjuntó pruebas de lo dicho.

Esto ocasionó que diversas personas comenzaran a etiquetar a la cuenta de la alcaldesa Sandra Cuevas para exigirle respuestas sobre bloquear cuentas por realizar denuncias, además algunos ciudadanos comentaron que se encontraban bloqueados por exigir respuestas de problemas como alumbrado público.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los servidores públicos que utilicen redes sociales no pueden bloquear a usuarios por emitir comentarios críticos, pues desde el año 2019 el máximo tribunal determinó que esto implica atentar contra los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información de los ciudadanos.

De igual manera se ven reflejados en el artículo 7 inciso c y d de la Constitución de la Ciudad de México: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión por cualquier medio.”

Además: “Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima publicidad”.

Con esta información diversas personas afirman que la alcaldesa Sandra Cuevas está violando la Constitución ya que es considerado un delito bloquear a los ciudadanos en redes sociales como Twitter. Además la cuenta de la Alcaldía Cuahtémoc manejada por Claudia Silva aclaró que esta no es la primera vez que la servidora pública bloquea a la cuenta.

