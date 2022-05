Cayó presunto feminicida de mujer hallada en Amecameca

Las autoridades mantuvieron reservada la identidad de la mujer (Foto: Wikipedia/AlejandroLinaresGarcia)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Cesar “N”, por su presunta participación en el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en Amecameca.

El hallazgo se dio el pasado 7 de mayo, cuando pobladores de la comunidad de San Pedro Nexapa encontraron el cuerpo en las faldas del volcán Popocatépetl.

su cuerpo yacía en una zanja a la orilla de la carretera federal Amecameca-Tlamacas que conduce hacia el “Paso de Cortés”, por lo que las autoridades acudieron al ser avisadas por los pobladores que encontraron el cadáver.

Tras las labores de peritaje determinaron que era una persona del sexo femenino de aproximadamente 25 a 30 años de edad y cuya identidad permanece en el anonimato por las autoridades quienes solo la identificaron por M.M.Z.

Aunque personas que trataron de identificarla mencionaron que era una persona asidua a la comunidad. De igual forma, no presentaba ninguna herida visible.

La mujer fue encontrada en las faldas del Popocatépetl (Foto: IG@mostris_viajeros)

La alcaldesa de la Amecameca , Ivette Topete García declaró que no ha recibido ningún reporte de desaparición en su jurisdicción, según informó a través de cuenta de Twitter: “no existe un reporte previo de alguna desaparición y no pararemos hasta que se aclare el caso, brindaremos de acuerdo a nuestra competencia toda nuestra colaboración para que se haga justicia”

Por este motivo la FGJEM activaron los protocolos por feminicidio.

Finalmente, el sujeto fue aprehendido la tarde de este martes y fue ingresado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl donde será definida su situación legal por la autoridad judicial.

Por otro lado, las autoridades de la Fiscalía obtuvieron condena vitalicia en contra de Juan de la Cruz Quintero Martínez por el feminicidio de la joven Mariana Joselin. Dicho crimen aconteció en 2017 cuando Mariana regresaba de una tienda.

El feminicida la interceptó cuando pasó por enfrente de la carnicería en la que trabajaba y abusó de ella. Posteriormente la asesinó con un arma blanca y se mantuvo prófugo hasta el 2019. Las autoridades, por esto mismo emitieron una recompensa por medio millón de pesos para quien pudiera aportar información que llevará a su paradero.

(foto: Fiscalía del Estado de México)

Fue atrapado en el estado de Oaxaca y llevado al Estado de México e ingresado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Pero no fue hasta el asado 7 de mayo que se le dictó la sentencia tras las pruebas presentadas a la autoridad.

<b>22 feminicidios en el Estado de México</b>

El año pasado de los 966 casos de feminicidios en todo el país, 143 se reportaron en la entidad, lo que representa el 14.8% de los delitos de feminicidio, según cifras del del Secretariado Ejecutivo Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por lo que a finales del 2021, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el gobierno de la entidad firmaron un acuerdo para que la Secretaría de Seguridad diseñara un programa para prevención de los feminicidios.

Dicho convenio permitía al gobierno mexiquense a acceder a un subsidio de más de 8 millones 152 mil pesos. la estrategia contemplaba la recuperación de espacios públicos y la difusión de líneas de apoyo.

Sin embargo, durante inicios del presente año, el estado de México se colocó como el epicentro de los feminicidios, ya que tan solo en enero acumuló 14 víctimas de feminicidio.

Y tan solo en el primer bimestre de este año se ha iniciado al menos 22 carpetas de investigación por este crimen. Ocho de ellos, ocurridos el mes pasado.

