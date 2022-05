Lluvia de estrellas en México: cómo, cuándo y dónde ver el fenómeno astronómico

Se acerca una de las lluvias de estrellas más famosas del año: las perseidas ya aparecen en el cielo nocturno, pero el mejor momento para contemplarlas será la noche del 12 al 13 de agosto, una ocasión para la que no se necesita instrumental, solo alejarse de la ciudad y tumbarse bocarriba. EFE/Ángeles Visdómine

Del 19 abril y hasta el 28 de mayo se podrá apreciar una lluvia de estrellas Eta Acuáridas desde distintos puntos del plante Tierra. El fenómeno astronómico podrá ser observado desde México, sin embargo, ya tuvo su día de mayor esplendor el pasado día 6 debido a que presentó su punto de mayor actividad. En la jornada se logró apreciar hasta un máximo 40 meteoros por hora (hemisferios sur).

El objeto propulsor de la lluvia es el cometa 1P/Halley y fue observable en la madrugada hacia la parte este de la Esfera Celeste. Las Eta Acuáridas alcanzan su punto máximo a principios de mayo de cada año y de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), los meteoros son conocidos por su velocidad.

Otra característica es que son rápidos, pues viajan a aproximadamente 66 kilómetros por segundo (148 000 mph) hacia la atmósfera terrestre. Los meteoros rápidos pueden dejar “trenes” brillantes (pedacitos incandescentes de escombros en la estela del meteorito) que duran de varios segundos a minutos.

Mapa del evento, lluvia de estrella Eta Acuáridas. Foto: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

Cómo observarlas

Para ver las Eta Acuáridas, busque un área alejada de la ciudad o de las luces de la calle. Venga preparado con un saco de dormir, una manta o una silla de jardín. Acuéstese boca arriba con los pies hacia el este y mire hacia arriba, observando la mayor cantidad de cielo posible. Después de unos 30 minutos en la oscuridad, tus ojos se adaptarán y comenzarás a ver meteoros. Se recomienda ser paciente ya que el espectáculo durará hasta el amanecer, por lo que tiene mucho tiempo para echar un vistazo.

No se necesita ningún equipo especial para verlas, una buen vista tan sólo. Es importante destacar que no se recomiendan telescopios o binoculares debido a sus pequeños campos de visión. Los meteoritos generalmente se pueden ver en todo el cielo, por lo que no hay que mirar en una dirección en particular.

Restos del cometa Halley

La lluvia de meteoros Eta Acuáridas es la primera de dos lluvias que ocurren cada año como resultado del paso de la Tierra a través del polvo liberado por el cometa Halley, siendo la segunda las Oriónidas.

Cometa Halley

El punto desde donde parecen irradiar los meteoros se encuentra dentro de la constelación de Acuario, de quien reciben el nombre. Lamentablemente, esta ubicación es un poco perjudicial para los observadores, porque esta área de este cielo solo se eleva aproximadamente una hora antes de que comience el crepúsculo de la mañana.

Cada año, las primeras Eta Acuáridas se pueden ver alrededor de la tercera semana de abril y persisten hasta aproximadamente finales de mayo. No obstante, la cantidad de meteoros que probablemente se podrá apreciar será baja. El 6 de mayo de cada año, punto máximo de observación, los habitantes del cono norte del planeta ven unos 10 a 20 cuerpos, mientras que los del sur de 30 a 40, según la NASA.

SEGUIR LEYENDO: