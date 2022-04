Reforma Electoral: Félix Salgado Macedonio regresará al Senado para debatir la iniciativa de AMLO

Salgado Macedonio regresará al Senado de la República el próximo 1 de mayo (Foto: Cortesía Morena)

Félix Salgado Macedonio, senador por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció que regresará a sus funciones después de haber solicitado licencia indefinida con el objetivo de sumarse al debate que generará la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue durante una breve transmisión en vivo que se realizó por medio de su cuenta oficial de Facebook en donde el integrante del partido guinda anunció su regreso al Senado de la República. El anunció fue bien recibido por sus simpatizantes del estado de Guerrero que entre gritos coreaban: “Hay Toro en el Senado” y “Va caer, va a caer, el INE va a caer”.

“Bueno pues aprovecho la oportunidad para dar a conocer a nuestras amigas y amigos seguidores que he decidido regresar al Senado de la república a partir del primero de mayo, regreso al Senado. No me quiero perder el debate de la Reforma Electoral, quiero participar en el debate de la Reforma Electoral. Nos vemos, nos vemos, INE”, externó Salgado Macedonio durante la transmisión en redes sociales.

Simpatizantes de Salgado Macedonio aplaudieron su decisión (Foto: Facebook/Félix Salgado Macedonio)

Cabe mencionar que fue a mediados de enero del presente año cuando Salgado Macedonio solicitó su licencia para separarse de su cargo con el fin de apoyar la Revocación de Mandato, la cual se llevó a cabo el pasado 10 de abril.

“Quienes creemos y entendemos lo que es y significa la Cuarta Transformación trabajamos hombro con hombro para terminar de sentar las bases del cambio verdadero en nuestro país. ¡Mi Patria Es Primero!”, escribió en ese entonces Salgado Macedonio en su página de Facebook.

Para poder impulsar las iniciativas del presidente López Obrador, entre ellas la Reforma Electoral y la de la Guardia Nacional, la fracción parlamentaria de Morena en la recientemente instalada Comisión Permanente del Congreso, valorará la posibilidad de convocar a un Periodo Extraordinario de sesiones.

La Reforma Electoral busca materializar los cambios legislativos a través de 18 artículos constitucionales y 7 transitorios (Foto: REUTERS/José Luis González)

Así lo adelantó este viernes Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, pues quieren agilizar el proceso de votación de dichas reformas y se saben con los votos suficientes para convocar, aunque aclaró que serán responsables al momento de tomar determinaciones.

“Vamos a ver, justo ese tema, el de la Guardia Nacional son temas que tenemos que revisar. Reitero, tenemos los votos suficientes para convocar un periodo extraordinario pero vamos a actuar con mucha responsabilidad y con mucho diálogo. Vamos a buscar la máxima publicidad de las iniciativas del presidente”, indicó el vicecoordinador del partido guinda.

Godoy Rangel comentó que para la aprobación de la Reforma Electoral hay un plazo que es marzo del 2023, para que pueda entrar en vigor antes de los comicios presidenciales del 2024.

Morena busca agilizar debate de las reformas de AMLO (Foto: loprezobrador.org)

El vicecoordinador de Morena dijo que con la iniciativa de López Obrador se podrá “ciudadanizar nuevamente” tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues aseguró que “el actual árbitro se vendió y actúa totalmente a favor de los intereses de nuestros adversarios”.

“Necesitamos profundizar nuestra democracia y cambiar el modelo electoral del país. La propuesta del presidente es muy de avanzada, representación pura muy parecida al de España y otros países de Europa”, añadió.

Asimismo, señaló que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) busca convencer a la oposición para que se aprueben las reformas del tabasqueño, ya que, según sus declaraciones, “le convienen al país”, por lo que abrirán el debate e impulsarán el parlamento abierto.

