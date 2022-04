Taxista que dejó a Debanhi Escobar en la carretera negó acusaciones de acoso sexual

(Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

Las investigaciones por el caso de desaparición de Debanhi Escobar continúan por parte de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León (FGE), quienes en fechas recientes han analizado diversos videos e incluso hallaron el celular de la joven estudiante de 18 años.

Sin embargo, uno de los principales señalados por la familia y la opinión pública, ha sido el taxista que la transportó el día de su desaparición desde la Quinta donde se desarrollaba una fiesta y hasta la carretera Nuevo Laredo, donde le tomó una fotografía antes de dejarla.

Juan David Cuéllar apareció en fechas recientes para una entrevista en la televisión, donde dio más detalles de su participación en el caso de Debanhi Escobar, y el contacto que tuvo con ella y sus amigas.

El chofer aseguró en entrevista con Info 7 que conoció a Debanhi Escobar y a sus amigas a través de una aplicación de transporte privado, donde lo contactaron para llevarlas a las Quintas de la PGR, e intercambiaron números para después regresarlas a su casa.

Taxista que abandonó a Debanhi Escobar rompió el silencio Foto: REUTERS/Daniel Becerril

Aunque en primer lugar aseguró que le marcaron para que fueran por Debanhi poco después de las 4:00 am, dijo después que habían quedado de verse a las 3:00 de la mañana para llevarlas, pero en un viaje fuera de la aplicación.

Sin embargo, al llegar a la zona únicamente subieron al carro a Debanhi Escobar, quien primero se subió en la parte de atrás y luego se pasó al asiento del copiloto para presuntamente cargar su celular dentro del propio automóvil. Sus amigas, describió, supuestamente se fueron en otro auto con otras personas.

“Lo que me comentó ella es que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a dónde”, explicó el chofer, y agregó que Debanhi se habría soltado a llorar cuando lo dijo.

En pleno camino a su casa, dijo el taxista, le pidió que la bajara en el medio de un monte, pero terminaron volviendo a la Quinta donde la recogió, y Debanhi habría cambiado de opinión una vez más, pidiendo ser trasladada a otra fiesta.

Juan David apareció por primera vez en un medio de comunicación para externar su versión de los hechos Foto: REUTERS/Daniel Becerril

En éste último recorrido es cuando presuntamente abandonó el taxi en el medio de la carretera a Laredo, y luego de algunos minutos de espera, tomó la famosa fotografía que dio la vuelta en los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, y partió.

Por otra parte, negó las acusaciones del padre de Debanhi Escobar, quien aseguró que su hija sufrió acoso sexual en el automóvil, pues se podría identificar en las grabaciones que tienen las autoridades que “acercó sus manos al pecho de la joven”.

“En ningún momento, yo traté de ayudarla”, dijo el conductor en entrevista con los conductores de Info 7, agregando que la Fiscalía tiene su celular desde el primer día que fue solicitada su entrevista.

Más adelante mostró otros audios donde la versión hace un pequeño cambio, pues presuntamente le mandó un audio a sus amigas a quienes les dijo que le pidió a Debanhi salir del automóvil en el que la transportaba.

“Se bajó, ya no quiso que la llevara. Me empezó a manotear y mejor le dije que se bajara. Nomás’ te aviso para que vengan por ella. No quiere irse, namás’ te aviso. A lo mejor sus papás pensarán que yo la emborraché”.

Debanhi Escobar fue vista por última vez en la carretera a Nuevo Laredo y hallada 13 días después en un motel cercano (Foto: Instagram/debanhi.escobar)

Después de dejar a Debanhi, el hombre aseguró que llegó a su casa, comentó la situación con su esposa, fue al baño y tras unos 10 minutos, regresó a la carretera para saber si seguía Debanhi Escobar en la zona, pero no tuvo éxito.

Por último, aseguró que salió a dar la cara para que todos sepan su verdad, sobre todo después de que fue acusado de acoso sexual por parte de la familia de Debanhi Escobar.

Reveló también que las autoridades hicieron diversos cateos, tanto en su automóvil, como en su casa. Hasta el momento, la Fiscalía no ha revelado información alrededor de las investigaciones al taxista.

