Padre de Debanhi Escobar puso en duda versión oficial y detalló que el cuerpo de su hija presentaba golpes

El papá de Debanhi aseguró que le dejaron ver el cuerpo de su hija horas después de que fue localizado (Fotos: Instagram/@debanhi.escobar/REUTERS)

El caso de Debanhi Escobar continúa cimbrando a todo México, pues tras trece días de búsqueda, el pasado viernes 22 de abril la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que fue localizado en la cisterna del Motel Nueva Castilla, el último lugar donde fue vista con vida.

Cuatro días después de este momento, Mario Escobar, padre de la joven estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ofreció una entrevista y detalló que, pese a lo que se ha dado a conocer, el cuerpo de su hija presentaba hematomas y golpes muy diferentes a los que podría tener una persona que cae a una profundidad de cuatro metros y medio.

Asimismo, puso en duda en reiteradas ocasiones la versión oficial que se ha dado, pues explicó que el cuerpo tampoco presentaba el desgaste de haber permanecido en el agua por más de diez días, pues conviene recordar que se informó que la cisterna contenía -al momento de la localización- alrededor de 90 centímetros de agua.

“En la necropsia, que yo no he visto, pero que me comentan, dicen que murió de una contusión, de una hematoma en la cabeza. Cuando tú te caes de una altura de cuatro metros y medio o nada más me voy a pegar en la cabeza.”

Debanhi fue localizada el viernes 22 de abril (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

En entrevista con Azteca Noticias, Mario Escobar también sentenció que durante los trabajos de rescate el cuerpo le impidieron ver el estado en el que se encontraba Debanhi; hasta un día después le permitieron despedirse y reconocer que se trataba de su hija, que hasta ese momento se nombraba como desaparecida.

Además, narró que vivió un momento de tensión con las personas de la morgue, pues en un primer momento solicitó pasar a la sala para reconocer la identidad del cuerpo, pero le impidieron lo anterior debido a que se tenían que seguir protocolos y debían de pasar al menos 12 horas para que pudiera verlo.

No obstante, esto no fue así, pues explicó que de donde vino su principal molestia fue que, sin notificarle a la familia, el Servicio Médico Forense (Semefo) embaló el cuerpo y lo retiraron del lugar.

Ante la molestia que le generó, no solo a él sino a la familia entera, las autoridades le preguntaron si quería ver las fotos que se habían tomado, de las cuales solo le mostraron dos argumentando que el estado era deplorable, “está muy feo”. A lo que respondió: “A ti qué te importa. Para qué tomas fotos si no me las vas a enseñar”.

El papá de Debanhi cuestionó la versión de la Fiscalía de Nuevo León (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Las declaraciones del señor Escobar se dieron días después de que, aunque la Fiscalía de Nuevo León aseguró en múltiples ocasiones que las cámaras del motel no guardaban las grabaciones porque sólo monitoreaban en tiempo real, el pasado 24 la dependencia mostró a los padres de la joven imágenes donde supuestamente se ve a Debanhi entrar sola y caminar al interior del recinto.

Por lo que, el lunes 25 en conferencia de prensa junto al gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, Mario Escobar, padre de la estudiante, indicó que analizando los videos la investigación tendría que ser llevada por la Fiscalía de Feminicidios, para ser investigada con perspectiva de género.

Escobar confirmó que en los videos se puede observar que Debanhi entra sola al inmueble y señaló que lo que queda averiguar es cómo llegó a la cisterna en la que fue localizada; sin embargo, en la entrevista de este martes cuestionó el porqué dar a conocer los videos hasta ese momento y no antes.

SEGUIR LEYENDO: