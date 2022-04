En el funeral de Debanhi Escobar, Samuel García se quejó: “Soy el gobernador y no conozco la méndiga carpeta”

Manifestantes recriminan a Samuel García y Mariana Rodriguez por la muerte de Debanhi

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León dio a conocer la noche de este viernes que una contusión profunda de cráneo fue la causa de la muerte de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el gobernador de la entidad, Samuel García, asistió junto a su esposa, Mariana Rodríguez, al velorio de la joven de 18 años que desapareció el pasado 9 abril luego de asistir a una fiesta con sus amigas.

Al salir de la funeraria “Las Capillas del Carmen”, ubicadas en avenida Constitución, en la ciudad de Monterrey, el mandatario emecista exhortó a la fiscalía a dar conocer la carpeta de investigación del caso, pues aseguró que al igual que la familia de Debanhi, él tampoco ha tenido acceso a ella.

“Yo soy el gobernador del estado y no conozco la méndiga carpeta. Quiero saber qué pasó, cómo ayudo. Entonces, con total prudencia pedirle a la fiscalía que dé a conocer qué pasó y vamos a estar pendiente desde el Palacio (de Gobierno)”

Detalló que horas antes, durante su reunión con los padres de Debanhi en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), se comprometieron a solicitar a la fiscalía acelerar el proceso.

(Foto: Twitter/jamatta900)

Sobre el reclamo de Mario Escobar, padre de la víctima, sobre por qué no se ha detenido al taxista de aplicación digital, identificado como Juan David C., que presuntamente la acosó y la dejó sola en la carretera entre Nuevo Laredo - Monterrey, García Sepúlveda manifestó que la misma fiscalía no proporciona datos.

“Yo lo que quiero externar es que la fiscalía, si tiene esa evidencia la haga pública, porque hay muchas dudas desde hace una semana, ayer, hoy y toda la ciudadanía. Ahorita estuvimos una hora con el papá platicando de todos los detalles del caso, y él nos señala que él vio videos, él vio fotos. Habló de la quinta, habló del chofer del DiDi, y dice ‘no es posible que ahí estén en la carpeta’ y él no los puede tener”

Finalmente, declaró que él y Mariana Rodríguez regresarían a Palacio de Gobierno a dar la cara a las cientos de manifestantes feministas que estaban congregadas a las afueras del recinto para exigir justica por Debanhi.

“Queremos decirles que estamos haciendo todo, moviendo cielo, mar y tierra; lo que le compete al Estado en estos casos y no nos vamos a esconder. Queremos dar la cara”

“¡Si fuera Mariana ya la hubieras encontrado!”

(Foto: Cuartoscuro)

Ya a las afueras de Palacio de Gobierno de Nuevo León, Samuel y Mariana atendieron a las manifestantes, donde se comprometió a resolver los casos de personas desaparecidas en la entidad, señalando que se iba cuadriplicar los recursos para contratar más personal.

Sin embargo, algunas mujeres lo interrumpieron para gritar: “¡Mariana no es aliada, es privilegiada!” y “¡Si fuera Mariana (la víctima) ya la hubieras encontrado!”.

Otras pidieron la remoción del fiscal del estado, Aldo Fasci Zuazua: “¡Fuera Aldo, fuera Aldo!”, se escuchó.

(Foto: Cuartoscuro)

El hallazgo del cadáver de Debanhi dentro de una cisterna abandonada en el motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo ha consternado a todo México.

Y es que a 13 días de su desaparición en un tramo de la carretera entre Nuevo Laredo - Monterrey, una de las más peligrosas del país, no sé sabe el móvil de su muerte y tampoco hay un culpable.

Cabe mencionar que Debanhi acudió esa noche a una fiesta con dos amigas en una Quinta localizada a casi un kilometro del motel. Pero ellas regresaron a sus casas y dejaron a Debanhi en el lugar, supuestamente, para que un taxista de Uber “de confianza” la recogiera.

Sin embargo, cerca de las 05:00 de la mañana, este contacto dejó a la joven sola en dicha carretera y le tomó una foto que envió a sus amigas. Después, ya no se le volvió a ver con vida.





Más información en desarrollo.