Arturo Zaldívar explotó tras acusación de no saber contar: “Mediocres, interesados, y faltos de ética”

Arturo Zaldívar se defendió de sus detractores FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó el pasado 7 de abril de 2022 sobre la inconstitucionalidad de la Reforma Eléctrica de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), misma sesión que fue validada este martes.

Dicha acción de inconstitucionalidad que promovió un grupo de senadores en contra de la propuesta del presidente de México alcanzó un total de 7 votos, por lo que no obtuvo la mayoría calificada para desestimarse desde el máximo tribunal.

Así, se confirmó la validez de de diversos artículos que definen los contratos de cobertura eléctrica, contratos legados para el suministro básico, entre otros, y se mantiene vigente.

Sin embargo, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, fue criticado durante los más recientes días por supuestamente contar mal los votos, y en vez de ocho, necesarios para desechar la misma, habría contado 7 únicamente a su conveniencia, lo que incluso llegó a oídos del presidente, quien pidió explicar la situación.

Opositores aseguraron que Arturo Zaldívar contó mal los votos Fotos: REUTERS/Gustavo Graf

Durante una conferencia de prensa que otorgó Zaldívar, también presidente del Consejo de la Judicatura Federal, aclaró que dichos rumores y ataques fueron parte de una campaña para “descalificar un proceso judicial que se llevó de manera pública, en directo y televisado”.

Agregó, en este sentido, que la votación fue completamente normal, y como la que se lleva en cualquiera de los otros asuntos que se manejan desde la Corte, pero se presentaron votos diferenciados, que, luego de preguntar 7 veces, se aclararon por completo.

“Si hubiera sido mal recibido o interpretado, el ministro tuvo que haber dicho, pero no dijo nada. Todo el pleno aceptó que no había 8 votos, y no solo eso, pasamos a los votos resolutivos donde se desestima la acción y se votaron por unanimidad”, insistió el ministro presidente.

Arturo Zaldívar defendió a sus compañeras y compañeros ministros Foto: EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación

En este sentido, agregó que si buscaban hacerle daño con estas acusaciones, lo único que provocaron fue que le faltaran al respeto a la inteligencia de sus compañeras y compañeros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Los demás están en la baba, están ausentes o no tienen inteligencia ni carácter. quienes me quieren denostar, están denigrando a los ministros y ministras. Ahora resulta que soy alquimista. No, ahí está la sesión. Ahí está cómo votó cada quién, claramente”, y añadió que sólo es responsable de su opinión, pues “no es niñera de nadie”.

Cada quien vota de acuerdo a su convicción. Espero que lo hagan en libertad y con independencia. Lo que no se vale, es tratar de responsabilizarme de cómo votaron

Y luego arremetió también en contra de los académicos, analistas y expertos en el tema desde la parte tanto política como judicial, entre otros, a quienes señaló por tratar de “apropiarse del sentido único de la constitución”.

Arturo Zaldívar aclaró en conferencia de prensa la confusión de los votos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Además, insistió en que su única tarea ha sido partir del supuesto de que “todo lo que hace el gobierno y el partido en el poder, es inconstitucional”, mientras que quienes votan en contra de sus ideales, son llenados de insultos, calificativos, etcétera.

“Si son insultos les da más gusto, porque quieren suplir con insultos lo que no tienen en votos”, arremetió con visible enojo, y les pidió que critiquen la sesión con ética y honorabilidad para “referirse a todo lo que sucedió y no tergiversas ni mutilar los hechos”.

Hay académicos que como académicos son muy buenos tuiteros, pero que como académicos no dejan de ser mediocres, interesados, y faltos de ética, de la mínima ética que exige estar de acuerdo sobre el mismo piso de los hechos. No se vale tratar de engañar a la opinión pública ni mentir para deslegitimar a cierta parte de la corte

Por último, concluyó que se tratan de esfuerzos “muy peligrosos” que buscan debilitar a la Suprema Corte, garante de los Derechos Humanos, para después “generar una reversión en los derechos de las mujeres, de las minorías, de los colectivos sexuales, personas con discapacidad, entre otros”.

