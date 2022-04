Quién es Eliseo “N”, el exalcalde de Campeche con orden de aprehensión por desvío de recursos

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @DanteDelgado

La orden de aprehensión contra Eliseo “N”, exalcalde del municipio de Campeche y quien contendiera como candidato para la gobernatura del estado en las recientes elecciones de 2021, fue confirmada por Layda Sansores, vigente mandataria. El integrante de partido Movimiento Ciudadano es acusado de malversación de fondos públicos.

Según lo indicó la gobernadora morenista, a Eliseo se le señala por haber realizado peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, asociación delictuosa y facturación falsa. Según la misma Sansores, el exfuncionario se encuentra prófugo de la ley al no haberse presentado para las primeras citas con el juez.

“Saqueó. Anda prófugo, es un fugitivo. El que se decía ‘el candidato honesto’ no es más que gente que no tiene escrúpulos. Hay otras investigaciones en curso, pero es muy penoso que haya hecho eso”, dijo Layda para medios locales.

Y agregó: “Espero que se presente. Habló de que no debía nada y desde la audiencia ya no se presentó. Esta orden de aprehensión es consecuencia, ni siquiera de una denuncia que hayamos puesto nosotros, sino de la auditoría del estado que le hizo al municipio y que encontró el delito de peculado, que tiene cárcel obligatoria. Que no te puedes eximir de prisión preventiva con una multa. Por eso yo creo que está asustado”.

Las autoridades judiciales emitieron la orden de arresto el seis de abril del año en curso con el número de folio 300/21-2022/JC y se integró a la carpeta de investigación 4729/21-2022/JC. La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la entidad lo indaga, entre otros delitos ya mencionados, del desfalco de más de 50 millones de pesos originarios del erario.

Sansores también indicó que se puso una alerta migratoria Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) para detectar a Eliseo si intenta salir del país o cruzar cualquier frontera entre países.

En redes sociales, fue que el exalcalde hizo su última pronunciación pública. “No caeremos en provocaciones ni reaccionaremos ante payasadas y mentiras. El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar. ¡Nosotros a lo nuestro! A seguirnos preparando para mejorar nuestro estado”, escribió en Twitter el nueve de abril. A la publicación la acompañó una foto en la que sale en la Harvard Kennedy School, en territorio estadounidense.

Eliseo es licenciado en Mercadotenia y Maestro en Periodismo Digital. Como servidor público ha sido diputado local del distrito II y presidente municipal de Campeche en el periodo 2018-2021. Según el sitio de transparencia de Movimiento Ciudadano, ha sido reconocido por mantener una administración transparente por parte de Organizaciones No Gubernamentales, sin mencionar cuáles.

“Su desempeño le ha valido reconocimientos de ONG’s como gobierno transparente y logró una gestión de servicios públicos basada en la reorganización administrativa, la atención ciudadana y la obtención de recursos federales”, se lee en el currículo de quien ahora recae una orden de aprehensión.

