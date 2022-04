Quién es Francisco Martín Moreno, el escritor a quien AMLO llamó “clasista”

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México respondió con firmeza a las críticas del escritor y periodista Francisco Martín Moreno por sus recientes declaraciones tras los resultados de la revocación de Mandato.

El periodista aseguró, con un par de gráficas del con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que “A más analfabetismo, más votos para Morena”.

Moreno se encontró con una rápida respuesta del mandatario, quien publicó un estudio reciente donde lo ubican entre los presidentes con mejor aceptación del mundo, y llamó “clasista” al escritor.

“Dice el clasista de Martín Moreno que a mí sólo me apoyan los analfabetas del país, lo cual, dicho sea de paso, me llena de orgullo porque, entre otras cosas, no es lo mismo educación que cultura”.

El mensaje al que parece haber respondido AMLO

Moreno es reconocido por ser uno de los más férreos críticos de las políticas económicas, políticas y sociales de Andrés Manuel, la Cuarta Transformación y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En su propia biografía en la página de internet oficial donde advirtió que “escribe con toda libertad sin compromisos abiertos u ocultos con ningún protagonista de la vida política nacional”.

Y agregó: “Es conocido por el radicalismo de sus escritos, en donde consigna sus furiosos puntos de vista sin que nadie pueda acusarlo de pertenecer a ningún, sector, grupo o partido que limitaría severamente sus espacios de expresión”.

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

Quién es Francisco Martín Moreno

Francisco Martín Moreno nació el día 4 de abril de 1946 en el entonces Distrito Federal, al centro de la República Mexicana. Su preparación académica la desarrolló en el Colegio Alemán Alexander Von Humboldt.

Durante gran parte de su vida se ha dedicado al mundo de la escritura, como creador de libros y periodista especializado en la novela histórica. Algunos lo identifican a la perfección con su debut, México Negro de 1986.

Desde entonces, además de las miles de columnas que presume haber escrito para diversos medios tanto nacionales como internacionales, ha escrito 22 libros más. Entre los más reconocidos están Las cicatrices del viento, Arrebatos Carnales, El Naufragio de México, entre otros.

Entre los reconocimientos más importantes que ha recibido el mexicano, destacaron el Laurel de Oro a la Excelencia Literaria por su libro Las cicatrices del viento en España, y en México fue nombrado como el Premio Nacional de Periodismo durante los años 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998.

No es la primera vez que AMLO se enfrenta a Francisco Martín Moreno FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

No es la primera vez que explota en contra de la Cuarta Transformación. Por ejemplo, en abril de 2019, en una entrevista con el periodista Jorge Ramos aseguró que es un hombre populista, en el contexto de que no podría vender el avión presidencial.

Y en otro contexto, aseguró que su liderazgo es equivocado puesto que las masas reaccionan por emociones, no por reacciones, esto al opinar sobre sus consultas populares.

Tampoco se olvida cuando a través de una entrevista, expresó que “si pudiera regresar a la época de la inquisición, yo colgaba, no, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el zócalo capitalino”, lo que causó la indignación de las redes sociales.

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

En este mismo intercambio de ideas con el periodistas Pedro Ferriz de Con, aseguró que quien votara por los de Morena en las elecciones intermedias, sería un traidor a la patria.

“Se me hace un exceso, siembra odio y voy a hacer un comentario con poco de profundidad sobre este tema. Nada de ojo por ojo, diente por diente porque nos quedamos tuertos y chimuelos todos. Es amor y paz. Yo sé que están molestos los conservadores porque estamos transformando a México. Olvidan el principio esencial del humanismo, el amor al prójimo”, contestó en aquella ocasión el presidente de México.

Además, en 2017, Moreno escribió en una columna para El Universal que “no votaría por López Obrador porque intentaría gobernar con recetas extraídas del bote de la basura de la historia de las doctrinas económicas que han demostrado sobradamente su caducidad e ineficiencia”.

SEGUIR LEYENDO: