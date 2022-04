“No quiero regresar y encontrar ese vacío que dejó”: madre de Debanhi Escobar continúa la búsqueda en NL

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

A 6 días de la desaparición de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, joven de 18 años que fue vista por última vez el pasado 9 de abril en el municipio de Escobedo, Nuevo León, sus padres continúan recorriendo caminos y brechas para encontrar a su única hija, de quien asegura, sigue con vida.

Y es que luego de acudir con dos amigas a una Quinta en el municipio de Escobedo el pasado viernes 8 de abril, ubicada cerca de la PGR del estado, y dejada por un “contacto de confianza” en la carretera a Laredo, a la altura de la Colonia Nueva Castilla, alrededor de las 5:00 horas del sábado, su búsqueda se ha intensificado.

Por ello, en los últimos días Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, padres de la estudiante de Derecho, han encontrado el apoyo en vecinos, locatarios y cientos de personas que a través de las redes sociales se han unido a los trabajos de búsqueda.

En entrevista a medios de comunicación el pasado 13 de abril, la madre de Debanhi declaró que no van a reducir los esfuerzos para encontrar a la joven de 18 años, pues confía en que está viva y pronto recibirán buenas noticias.

La madre de Debanhi declaró que no van a reducir los esfuerzos para encontrar a la joven (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

“Es el quinto día y no sabemos nada de mi hija, yo estoy segura que hoy vamos a tener una noticia, mi corazón me lo dice. Yo siento que Debanhi está viva, la vamos a encontrar”

Agradeció, además, a las personas que se han sumado a la búsqueda y a quienes comparten la ficha de su hija en redes sociales; así como al Gobierno federal por despliegue de policías.

“Yo le doy gracias a toda la gente que nos está apoyando, al gobierno que nos está ayudando. A todas las mamás que han perdido a sus hijas y que no saben nada de ellas, yo las entiendo, ahora siento ese dolor que ellas sintieron”

Mientras se dispone a recorrer una zona al oriente de la carretera a Nuevo Laredo, sin observarse más que bodegas aisladas y un espeso monte de arbustos, Dolores Bazaldúa señaló: “Yo necesito encontrar a mi hija porque no quiero regresar a mi casa y encontrar ese vacío (que dejó) ella”. “Es la única hija que tenemos. La adoramos muñequita, regresa”, agregó.

Los padres de la joven relataron la desesperación que sufren al no encontrar indicios de su hija (Foto: Instagram / @debanhi.escobar)

Asimismo, en entrevista para ForoTV, los padres de la joven relataron la desesperación que sufren al no encontrar indicios de su hija.

“Ya son cinco días y no hay nada, otros días y no hay nada. Hemos buscado por todas estas áreas, porque le detectaron este lugar; pero no hay nada, entonces ahorita estamos tratando de buscar en ese pozo que nos dicen y no hay nada, no hay resultados”, lamentó Bazaldúa.

Mientras que Mario Escobar, padre de Debanhi, indicó que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene una búsqueda “intensiva” a nivel nacional. “Ya me habló el fiscal de Tamaulipas”, relató.

Informó que desde el pasado martes inició la búsqueda a las ocho de la mañana y se mantuvieron hasta las 12 de la noche, atendiendo información que la gente les proporciona. “A veces verídica, a veces falsa, pero aunque sean mentiras, nosotros vamos”, dijo.

“Estamos conscientes que si alguna persona la tiene, nos mandaría una foto, y les decimos, mi esposa y yo, si la tienen regrésenosla, porque nosotros somos la única gente que sabemos lo que está sufriendo nuestra hija, lo que estamos sufriendo nosotros, y somos los únicos que podemos tenerla para bien de ella”

