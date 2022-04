“Tramposo y miserable”: Fernández de Cevallos estalló contra AMLO y su Reforma Eléctrica

El excandidato a la Presidencia de la República volvió a arremeter contra el mandatario mexicano y su Reforma Eléctrica (Fotos: Cuartoscuro)

La Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acarreado consigo un sinfín de críticas, principalmente con respecto a la manera como quiere manejar el sector energético en el país, pues la oposición asegura que busca crear un monopolio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que en lugar de beneficiar, va a perjudicar a los ciudadanos.

Sin importar los señalamientos, el tabasqueño y sus aliados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del que es fundador, han hecho todo lo posible por procurar su aprobación sin modificaciones ni movimientos.

Luego de que el pasado 11 de abril fuera aprobada por las comisiones de la Cámara de Diputados, pasó al pleno para su discusión y posterior votación. No obstante, gracias a una petición de los morenistas, la sesión se aplazó para el próximo domingo, a partir de las 10:00 horas.

Con este contexto, los mensajes contra López Obrador y su intento de modificar la ley en materia de energía, siguen produciéndose en las redes sociales, y no hay crítico a la Cuarta Transformación (4T) que no haya emitido su juicio al respecto.

Diego Fernández de Cevallos se unió a las quejas contra el mandatario y decidió cuestionar la manera como busca su aprobación, misma que podría evitarle litigios, aunque también, dijo, funcionaría para justificar la escasez de electricidad llegado el momento.

“Tartufo ordena a sus piltrafas no cambiar ni una coma a su iniciativa, para que no pase. Se evitará litigios multimillonarios y podrá justificar la escasez de la energía, los apagones y el aumento de tarifas. Así de tramposo y miserable”, escribió el ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional (PAN) en su cuenta de Twitter.

Usuarios de esta red social no concordaron con sus palabras y lo señalaron de ser el “profe” de esta “vieja escuela” de políticos que buscan realizar todo lo que esté en sus manos para su propio beneficio, tal y como lo han señalado con AMLO.

Además, otras personas le pidieron que se postule como próximo presidente de Acción Nacional, ya que no se encuentran contentos con el desempeño de Marko Cortés, a quien han criticado por no enfrentar como es debido a Morena y sus aliados.

A lo largo de las semanas, tanto el jefe del ejecutivo federal como sus simpatizantes han disminuido su confianza respecto a la aprobación de la Reforma Eléctrica, pues frente a ellos tienen la contrarreforma de Va X México y las constantes alertas por organizaciones empresariales y autoridades internacionales que aseguran, esta modificación legislativa va a perjudicar más a México.

AMLO ya cuenta con un plan B en caso de que su peopuesta no prospere el próximo 17 de abril

En consecuencia, y ante la alta probabilidad de que su propuesta sea rechazada, López Obrador expuso, durante su informe de gobierno por los primeros 100 días del 2022, el plan alternativo de la 4T para garantizar la autosuficiencia energética en México, donde señaló la relevancia de la Ley de Industria Eléctrica (LIE) y la Ley Minera (LM).

Señaló que “son tiempos de definición” y que los legisladores tendrán que decidir si se colocan como defensores de los intereses de las empresas particulares transnacionales o del pueblo y la nación. “Lo bueno es que pronto, muy pronto, sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento”, ahondó el tabasqueño.

De tal modo que consideró importante adelantar que su administración ya cuenta con un plan B, el cual buscará a través de dos reformas más establecer, en la medida de lo posible, mejores condiciones para el Estado mexicano en este fenómeno.

“Es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición”, sentenció AMLO.

