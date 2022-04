La reforma eléctrica “está muerta, todo este circo tiene que ver con darle electroshocks”: MC

La bancada de Movimiento Ciudadano aseguró que no hay fracturas y votarán en bloque contra el dictamen. (FOTO: Twitter)

El diputado de Movimiento Ciudadano y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Salvador Caro Cabrera aseguró que la postergación de la sesión del Pleno al domingo 17 de abril para discutir la reforma eléctrica es porque Morena, PVEM y PT no tienen los votos suficientes para aprobarla.

Caro Cabrera consideró que “la reforma, de fondo, está muerta; todo este circo tiene que ver con darle electroshocks” y agregó que incluso ve pocas posibilidades de que la sesión del domingo se lleve a cabo.

“No creo que vaya a ver sesión el próximo domingo. La verdad es que todo el proceso inició con mucha soberbia, con mucho desprecio a todos los partidos políticos y, en ese sentido, es igualmente ilusorio, ficticio, que el domingo va a haber sesión. De aquí a ese día es seguro que va a suceder otra cosa y van a postergar este tema hasta que puedan diluir la derrota legislativa que van a tener”, dijo el legislador luego que la Mesa Directiva aprobó llevar la sesión programada para este martes hasta el próximo domingo de Pascua.

Sin embargo, advirtió que los partidos de oposición deben estar muy atentos a un madruguete por parte de Morena para abrir una sesión sorpresiva y someter el dictamen a votación aún sin los otros partidos, pues al tratarse de una reforma constitucional “se puede votar con dos terceras partes de los diputados presentes. Por eso el riesgo de que una vez habiendo quórum, si se obstruye el acceso a todos los demás, ellos puedan crear una artimaña para poder enviar el resolutivo al Senado”.

La Reforma Eléctrica plantea que el Estado mantenga a través de la CFE la rectoría del mercado eléctrico. ( FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM)

En ese sentido, Caro Cabrera dijo que se deben tener las precauciones por parte de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y el propio MC para evitar una maniobra de este tipo.

Aseguró que otra alternativa para tratar de aprobarla es que el partido en el poder empezara a soltar ‘cañonazos” entre los legisladores de los partidos que no forman parte de la coalición de la 4T.

“Nosotros no excluimos que esa es la etapa en la que van a estar trabajando, que van explorar de aquí al día domingo. De no reunirse las condiciones, van a seguir posponiendo hasta que se diluya el tema”, dijo el integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano.

Cuestionado sobre si ha recibido presiones en lo particular, aseguró que “no, la verdad, no. Nosotros, como Movimiento Ciudadano, no estamos en el esquema de negociación con la 4T. Somos un grupo compacto, muy definido, somos 24 y no les ajusta para, ni moral ni cuantitativamente”, alcanzar los votos suficientes para la reforma.

Agregó que en esta reforma el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no puede contar con su partido por dos razones básicas: afecta a los usuarios, quienes batallan para pagar sus tarifas, y pone en riesgo el futuro de las próximas generaciones por privilegiar energías contaminantes para generar energía eléctrica.

Este martes, Morena convocó a sus simpatizantes a realizar una marcha desde el Zócalo de la Ciudad de México hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la consigna de exigir a los legisladores cumplir su “deber patriótico” y votar por el proyecto energético enviado por el Presidente de la República para garantizar la rectoría del Estado sobre el mercado de la electricidad a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

