¿Revocación de Mandato o revocación de la oposición?

(Luis Daniel Pérez Vázquez, consultor político, especializado en campañas electorales y de gobierno)

Se viene la revocación de mando del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y seguimos viendo una oposición mexicana que carece de articulación política y liderazgo; tal cual como le paso a Venezuela en la primera década del año siglo XXI, década en donde en país sudamericano también se llevó a cabo una revocación de mandato y en ese momento el oficialismo salió victorioso a raíz de la desarticulación de la oposición.

A escasas horas de que los mexicanos se movilicen a las casillas, vemos una oposición sin marcar agenda nacional o ni ganando un round, pero tratando de hacer su mayor esfuerzo para mantener el estado de Aguascalientes y empatar el estado de Hidalgo, dos de los seis estados donde se realizarán las elecciones locales el próximo 5 de junio.

El que ya es ganador es el proyecto de la Cuarta Transformación. Y no porque la mayoría de la gente vote a favor de que siga el presidente, si no porque la oposición mexicana está tan atareada con tantos frentes abiertos, que no sabe ni a cuál entrarle.

El INE, a pesar de hacer un esfuerzo presupuestal muy importante y hacer rendir cada centavo (limitado) para lograr organizar la consulta el 10 de abril, y coordinar las elecciones en los seis estados el 5 de junio, ha sido la víctima más atacada en el proceso.

Hemos visto cómo actores importantes de los gobiernos de la 4T, han hecho lo que han querido con la ley y con los regaños que el INE les ha puesto. Esto nos hace ver una serie de cosas más allá de la organización de la consulta. Nos hace ver que la popularidad del presidente le da legitimidad y licencia para hacer y deshacer a su gusto. Saltándose los reglamentos existentes, utilizando a sus compañeros de partido como voceros y por supuesto, ignorar al INE.

Lo que llama más la atención, es la absoluta ausencia de la oposición para ser un contrapeso. Nunca antes se había tenido una oportunidad como ésta para demostrar que sus palabras se pueden traducir en acciones; es decir, que después de tanto hablar y criticar al gobierno de Andrés Manuel, pueden ahora tener una opción real de revocar su mandato (por lo menos en teoría). Sin embargo, han optado por la dispersión de mensaje, la confusión interna y no saben si decirle a la gente que vote por el NO, o que directamente no vayan a votar. Es una vergüenza.

Es donde me hago la pregunta si la revocación de mandato es hacia el presidente, o es un juego de revocación de la oposición. Más aún, a poco más de 60 días de las elecciones en seis estados, Andrés Manuel vuelve a estar en boca de todos y queda claro que es el ancla electoral de Morena, un partido con menor organización estructural que los demás.

Andrés Manuel López Obrador ha decidido poner todo en la mesa y evaluar con este ejercicio democrático si los mexicanos respaldan o no respaldan el proyecto de la cuarta transformación, proyecto que al día de hoy cuenta con una aceptación por encima del 60%, según los últimos sondeos de opinión de las casas encuestadoras Demoscopia Digital y Poligrama.

Por ello, el gran ganador es ya la Cuarta Transformación, el gran perdedor es la oposición, la gran víctima es el INE, y como es costumbre, los mexicanos son la carnada.





Luis Daniel Pérez Vázquez es consultor político, especializado en campañas electorales y de gobierno en países como México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, Rumania o España





SEGUIR LEYENDO: