Revocación de Mandato: INE arremetió contra funcionarios públicos que han promovido la consulta

Adriana Favela se lanzó contra funcionarios públicos que promovieron la consulta (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), expresó su preocupación ante algunas irregularidades emitidas por parte de funcionarios públicos las cuales han desprendido una serie de señalamientos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el marco de la Revocación de Mandato.

“Nunca habíamos visto tanta intervención de servidores públicos. Hay algunos secretarios de Estado que están interviniendo, gobernadores y gobernadoras con comunicados o con mensajes ante la población de manera directa”, lamentó Adriana Favela

Acompañada del consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, Favela Herrera se reunió con representantes de autoridades electorales de Colombia, en el marco de las actividades de acompañamiento internacional previo a la consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y miembros de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Lorenzo Cordova, Ciro Murayama y Adriana Favela (Foto: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

En dicho encuentro, Lorenzo Córdova arremetió contra quienes cuestionan las medidas que el INE ha implementado ante irregularidades electorales.

“Desde hace mucho tiempo la observación electoral es vista, sobre todo, como un contexto de exigencia a las autoridades, pero también como un mecanismo de auditoría externa”, señaló el consejero presidente ante la magistrada del Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE), Doris Ruth Méndez; el magistrado del CNE Hernán Penagos y la directora de gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Ludys Campo.

Por su parte, Ruth Méndez agradeció al INE el acompañamiento mutuo entre las dos instituciones y la invitación para observar el desarrollo de la consulta de Revocación de Mandato. Asimismo, enalteció las funciones del TEPJF.

“Fortalecen a nuestros sistemas electorales”, comentó la magistrada.

La consulta se llevará a cabo este 10 de abril (Foto: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM)

Cabe mencionar que Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social del Instituto, hizo un pedido expreso a los medios de comunicación de no compartir datos que no estén verificados por las autoridades electorales.

“Es importante dar la batalla conjunto en contra de las noticias falsas, contra la desinformación y nosotros estamos ahora mismo para, en materia de información, dar a conocer la verificada”, dijo Álvarez. Más tarde, durante su participación el Maestro Roberto Heycher Cardiel Soto, director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica, calificó de tramposos a quienes compartieron las noticias de supuestas papeletas amañadas.

“Qué les cuento, ya empezaron los tramposos con la guerra sucia. Ya empezaron a difundir noticias falsas que fue necesario que el mismo día de ayer combatiéremos de una manera muy decidida mostrando evidencia de esta falsedad. Empezó con un vídeo que asegura que a las y los presidentes de casilla se les están entregando boletas marcadas por la opción ‘que no continúe el presidente’, lo cual es totalmente falso”, comentó Cardiel Soto.

Miembros del INE hicieron un llamado a los medios de comunicación (Foto: Twitter/INEMexico)

No obstante, integrantes del INE dieron a conocer los errores con los que se delatan de no verídicas. Dijeron que los papeles en cuestión no cuentan con los datos oficiales tales como número de distrito o la entidad. Además, destacan el material de papel en el que están impresas, tipo plastificado.

“Como este caso de combate a la desinformación, estaremos detonando todo tipo de medidas necesarias para proteger a la gente con el consumo de información (verificada). Adicionalmente a esto, está en curso la presentación de denuncias por este tipo de acciones que pretenden vulnerar la autonomía de las personas” concluyó el director.

La consulta de Revocación de Mandato se llevará a cabo este domingo 10 de abril. El horario para poder participar en este ejercicio democrático es de las 08:00 horas a las 18:00 horas.

