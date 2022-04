Una mujer se negó a ser jurado en juicio a Nikolas Cruz porque debe atender a su “sugar daddy”

Nikolas Cruz se declaró culpable del asesinato de 17 personas en una escuela secundaria en Florida en 2018. (FOTRO:REUTERS/Mike Stocker/Pool/File Photo)

El rostro de la jueza Elizabeth Scherer lució una expresión de desconcierto cuando una mujer identificada como la “señorita Bristol” dijo que estaba muy ocupada atendiendo a su “sugar daddy” por lo que le solicitaba ser excusada como miembro del jurado en el juicio del tirador, Nikolas Cruz, quien se enfrenta a una posible pena de muerte por el asesinato de 17 personas en una escuela secundaria en Parkland, Florida, en febrero de 2018.

Durante el primer día de entrevistas para la selección del jurado, la señorita Bristol dio algunas razones a la jueza de circuito del condado de Broward, Elizabeth Scherer, para no participar en el proceso, debido a que su agenda le impediría enfocarse en el juicio.

En un fragmento de la entrevista que fue difundido se escucha a la potencial miembro del jurado: “El 7 de julio es mi cumpleaños, el 4 es el cumpleaños de mi hijo y el 18 es el de mi hijo mayor, así que esto no va a funcionar”.

Debido a que estas razones no convencieron a la jueza Scherer pues el proceso podría durar unos seis meses, la entrevistada fue más allá en sus excusas y finalmente dijo que necesitaba resolver algo con su “suggar daddy”. La juzgadora se mostró desconcertada y dijo no entender a qué se refería con esas palabras.

La jueza Elizabeth Scherer se mostró sorprendida por las razones de la señorita Bristol. (FOTO: Captura de pantalla)





Luego de titubear un poco, la señorita Bristol finalmente aclaró: “Bueno, estoy casada, y tengo a mi sugar daddy, y lo veo todos los días”. Después de escuchar este argumento, la impartidora de justicia decidió excusarla debido a la relevancia del caso.

De hecho, la jueza descartó a los 11 potenciales miembros del jurado en la primera fase de entrevistas pues serán ellos quienes decidan el destino del tirador, quien se enfrenta ante una posible pena de muerte o bien, una condena a prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicionada.

Nikolas Cruz podría enfrentar la pena de muerte

Fotografía de archivo del autor confeso del tiroteo de Parkland, Nikolas Cruz (dcha). EFE/ Mike Stocker/ Pool

El joven Nikolas Cruz aceptó ante la jueza ser el responsable de la muerte de 17 alumnos de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en febrero de 2018, por lo que enfrentará un juicio en el que el jurado, integrado por doce miembros, decidirá si recibe la pena de muerte.

Pero para que Cruz sea sentenciado a la pena capital, la decisión del jurado deberá ser unánime, pues aunque fueran once votos a favor de este castigo, bastaría con un solo voto en contra para que el asesino confeso cumpla una cadena perpetua.

Los jurados del juicio a Nikolas Cruz por la matanza perpetrada en una secundaria de Parkland en 2018 podrán acceder a los mensajes e imágenes que el acusado colgó en su cuenta de Instagram antes del tiroteo, según decidió la jueza del caso, Elizabeth Scherer.

Los abogados defensores de Cruz, que en 2021 se declaró culpable de la muerte de 14 alumnos y tres empleados del instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, alegaron que hacer publico el contenido de la cuenta de Instagram del acusado antes de la matanza era un atentado contra el derecho a la intimidad.

Por el contrario, la Fiscalía opinaba que para poder hacer su trabajo necesitaba que esos mensajes fueran públicos y formaran parte de la evidencia del juicio, que se ha ido postergando por distintos motivos, aunque sobre todo por la pandemia de la covid-19.

En una fotografía colgada por Cruz en Instagram antes del 14 de febrero de 2018, el día del tiroteo, se le ve empuñando un arma semiautomática y en otras se ven rifles de asalto y munición, según los documentos judiciales del caso. El mismo día de la matanza Nikolas Cruz, que tenía entonces 19 años y había sido alumno del instituto Marjory Stoneman Douglas, fue detenido y confesó a la Policía haber sido el autor de los disparos.

El joven, que fue expulsado de ese centro por mala conducta, lleva detenido desde entonces y ha tenido problemas en la prisión, donde tuvo una pelea con un guardia.

El pasado 20 de octubre aceptó ante la jueza su culpabilidad en la masacre de 17 personas en Parkland y lamentó lo que hizo. “Estoy haciendo esto por ustedes y no me importa si no me creen, los quiero y sé que no me creen pero tengo que vivir con esto todos los días y me trae pesadillas”, dijo leyendo una declaración.

