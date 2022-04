Riva Palacio arremetió contra AMLO por ‘pelearse con todo mundo’: “Niño berrinchudo”

Raymundo Riva Palacio arremetió contra AMLO por sus recientes pleitos con los ministros de la Suprema Corte (Foto: Cuartoscuro)

Los recientes enfrentamientos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contra la Suprema Corte, los consejeros del INE, congresistas norteamericanos o artistas que se pronunciaron contra el Tren Maya, atrajo toda clase de críticas al presidente mexicano.

Tal es el caso del periodista Raymundo Riva Palacio, quien consideró en su más reciente columna para Ejecentral que la capacidad de asombro con Andrés Manuel López Obrador siempre tendrá una sorpresa para otorgarle, sobre todo cuando se trata de sus constantes pleitos.

Porque, de acuerdo con el escritor, para el presidente de México son todos iguales. Desde Joe Biden, su homólogo estadounidense, hasta el actor mexicano Eugenio Derbez, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova o el Parlamento Europeo.

“En su cabeza no hay una estructura jerárquica, sino un potaje de emociones” y “su incontinencia beligerante es asombrosa”, fueron algunos de los términos utilizados en el mencionado texto.

Riva Palacio aseguró que AMLO piensa en salir impune de todas las peleas en las que se ha enfrascado últiammente EFE/FRANCISCO GUASCO

Lo anterior, insistió, se debe a que AMLO “carga una máquina de rencor y agresión incansable”, que lo mismo dice insultos a cualesquiera, que verdades a medias o de manera directa hasta mentiras.

Todo ello sería impulsado, además, por la “inmensa autoestima” que puede reconocer el autor en el mandatario mexicano, que lo hace ver a todos los demás con desdén.

Estas declaraciones llegaron luego de que AMLO arremetiera contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el supuesto escaso interés que las y los magistrados han demostrado hacia la Reforma Eléctrica cuya esencia contraviene con lo establecido en la actual legislación.

Y antes de cuestionar si dirigen su desempeño al pueblo mexicano, remató con la frase que Riva Palacio consideró como la más recordada en un futuro de todo el sexenio: “Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

AMLO arremetió contra la SCJN por la Ley Eléctrica y Ley de Austeridad FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

También enumeró las palabras de AMLO contra el grupo de congresistas estadounidenses que envió una carta al secretario de Estado, Antony Blinken y al fiscal Merrick Garland, sobre Alejandro Gertz Manero, en la cual lo señalan de “atacar el poder judicial”.

El mandatario dijo que los planteamientos de los demócratas estadounidenses se deben a que hay intereses de por medio ya que están en temporada de campaña, para concluir con “están equivocados, desinformados y con esto cierro: (...) no aceptamos el injerencismo”.

Por último, Riva Palacio recordó que AMLO descalificó a los ministros de la Suprema Corte al llamarlos “abogados patronales” por eliminar el veto de 10 años a ex funcionarios para que puedan desempeñarse en el sector privado.

“Resulta aberrante que los ministros no establezcan normas o cancelen estas limitantes. Imagínense: una gente que trabaja en Pemex y tiene información de dónde están los yacimientos y se va a trabajar a la iniciativa privada. Eso es corrupción”, dijo en conferencia de prensa.

Andrés Manuel López Obrador fue criticado por Raymundo Riva Palacio, quien consideró que sus constantes enojos los debe a "su inmensa autoestima" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Tras los episodios mencionados, el periodista Raymundo Riva Palacio remató asegurando que López Obrador “se comporta a veces como un niño berrinchudo, mal educado y egoísta”.

Sin embargo, aunque piensa que podría salir impune de todo con el paso de los años, y de las circunstancias, también podría ocurrir una vuelta de tuerca, al grado de que le sean devueltas su hostilidad, agresiones e insultos.

“Ya veremos cuál será la respuesta de aquellos a quienes ha maltratado. Por lo pronto, todo indica que no se irá impune”, concluyó el periodista en su más reciente columna para Ejecentral.

