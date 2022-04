Tren Maya: Patricia Armendáriz aseguró que AMLO pasará a la historia por “respetar el ambiente” y “reforestar”

El ex presidente respondió a un comentario de la diputada morenista (Fotos: Twitter//EFE)

El Tren Maya continúa acarreando un sinfín de comentario a favor y en contra. Quienes respaldan a la Cuarta Transformación (4T) han evidenciado su apoyo, mientras que los opositores han tratado de criticar este proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Uno de los principales argumentos utilizados es la deforestación que está causando en el sur de México, pues el gobierno taló cientos de árboles, situación que está causando estragos medioambientales en la zona.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se sumó a estas voces en contra y lanzó diversas críticas por medio de redes sociales, aunque una de ella lo orilló a protagonizar una discusión con la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz.

Muy temprano, la también empresaria anunció en Twitter que se encontraba en Houston, Texas, de visita con un amigo. Aprovechó para envidiar la manera como los habitantes de esta ciudad han creado un ambiente urbano sin daños a la naturaleza.

“En Houston visitando a un amigo por el día. Sorprendida con envidia de cómo los Houstonianos han podido crear un ambiente urbano que respete la naturaleza”, publicó la ex participante de Shark Tank.

Ambos personajes protagonizaron una pele en Twitter (Foto: Twitter)

Dicha publicación fue compartida por el ex mandatario, el cual afirmó que se han “arrasado” con 300 hectáreas en la construcción de la refinería de Dos Bocas, así como con parte de la selva en la península de Yucatán.

“Igualito que uds., que arrasaron con 300 ha de mangle en Dos Bocas, y que están derribando cientos de miles, quizá millones de árboles en la selva baja de la península de Yucatán, y además quebrando el mayor ecosistema en el mundo de cuevas marinas”, alertó Calderón Hinojosa.

Finalmente, Armendáriz no se guardó nada y le respondió al michoacano que durante su sexenio ni siquiera se respetaron las vidas humanas, hecho que lo diferencia con AMLO, presidente que, dijo, pasará a la historia como el que más ha respetado el medio ambiente.

“Durante su sexenio no se respetaron vidas humanas qué de menos la naturaleza que esa sí fue devastada con proyectos millonarios evidentes. El Gobierno de @lopezobrador_ pasará a la historia como la que no solo respetó el medio ambiente sino reforestó inéditamente”, sentenció la morenistas.

En el Tramo 5 del Tren Maya apareció lo que parece ser un socavón

Usuarios de las redes de inmediato se unieron a esta discusión y compartieron algunos datos y videos sobre las declaraciones. Pro ejemplo, recordaron que hace unos días, en el tramo 5 del Tren Maya, surgió un aparente socavón por la construcción de este proyecto de transporte.

Esta zona se encuentra una caverna subterránea conocida como “Avispa Enojada”, la cual abarca 3 mil 278 metros de longitud por donde pasará el Tren Maya y donde personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza labores para encontrar señales de vestigios humanos.

Por ello, diversas Organizaciones No Gubernamentales se han pronunciado en contra de su construcción, pues aseguran que no solamente se trata de esta caverna, sino de otras cuevas y cenotes que se verían afectados por el paso del Tren Maya, a pesar de que AMLO ha reiterado que su proyecto emblema no afectará los cenotes ni el ecosistema de la región.

Según la organización Green Peace, este tramo pasaría por varios ríos subterráneos y sistemas de cuevas, donde se ubica el sistema Dos Ojos-Sac Actun, que abarca hasta mil kilómetros y en el que se pueden encontrar alrededor de 200 sitios arqueológicos.

