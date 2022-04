Detuvieron a 4 personas por robo de celulares en el festival Pal’ Norte 2022; recuperaron 52 dispositivos

En el primer día del festival se registraron más de 30 denuncias por robo de celulares, sin reporte de recuperación (Foto: Twitter@TecatePalNorte)

Luego de la celebración del festival Tecate Pal’ Norte 2022 en Nuevo León, Monterrey, el pasado 1 y 2 de abril, la Fiscalía estatal dio a conocer que detuvieron a 4 personas por su presunta responsabilidad en el robo de teléfonos celulares.

Y es que durante los dos días del evento se reportaron alrededor de 128 denuncias por este delito, por lo que la Agencia Estatal de Investigaciones realizó tres cateos en distintos inmuebles de la entidad, los cuales fueron concedidos por un Juez de Control.

El primero de ellos se realizó en la colonia Centro, en las calles Emiliano Carranza y Ruperto Martínez; la segunda fue en la colonia Industrial, en un inmueble ubicado en la Calzada Victoria, mientras que la tercera se llevó a cabo en la calle Villagómez, colonia Obrera.

Derivado de estas labores de inteligencia se logró la detención de dos mujeres de 24 y 31 años de edad, respectivamente, y dos hombres, uno de 26 años y del otro no se detalló su edad, quienes fueron trasladados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Las víctimas de robo podrán recuperar sus celulares previa acreditación (Foto: Twitter@FiscaliaNL)

“En este momento se está llevando a cabo el embalaje y cadena de custodia de los dispositivos, así como la presentación de las personas detenidas ante el Ministerio Público correspondiente, con el fin de hacer la presentación al Juez de Control”

En total, se logró recuperar 52 teléfonos celulares, los cuales pueden ser recuperados por sus propietarios previa acreditación. “Se hace de su conocimiento que la acreditación de la propiedad puede hacerse por diversas vías, no solo la documental”, se indicó en el comunicado de la Fiscalía estatal.

Sin embargo, no se detalló cuál es el proceso de recuperación de los dispositivos electrónicos, por lo que las víctimas de robo tendrán que ponerse en contacto con la Unidad de Tramitación Masiva Monterrey, al teléfono 81 20 20 41 00, así como con el personal de la unidad de investigación, al número 81 19 17 30 98.

Cabe señalar que durante el fin de semana en que se llevó a cabo el festival, se instaló un filtro de seguridad en la entrada 4 del Parque Fundidora, frente a la Escuela Adolfo Prieto, ubicada en la colonia Obrera, con el fin de que personal de los Ministerios Públicos brindaran atención a posibles víctimas de robo.

Los actos sorpresa de esta edición fueron Danna Paola y Moderatto (Foto: Twitter@TecatePalNorte)

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, en el primer día del evento se registraron 33 denuncias de robo, sin reporte de recuperación. A partir de las imágenes proporcionadas, se puede observar que la mayoría de los celulares son de la marca Apple.

Medios locales señalaron que algunos de los dispositivos electrónicos contaban con una aplicación de rastreo, lo que facilitó las labores realizadas por las autoridades policiales. En su edición de 2021, también se detuvo a una pareja por su presunta participación en el robo de 22 celulares, quienes venían de la Ciudad de México. La mujer fue identificada como Olga “A” de 35 años, mientras que el hombre fue identificado como José “L” de 42 años.

Entre los artistas internacionales que se presentaron en el festival Pal’ Norte 2022, fueron Maroon 5, The Libertines, The Strokes, Martin Garrix, Simple Plan y Papa Roach. Mientras que entre los músicos latinos destacaron Los Fabulosos Cadillacs, Hombres G, Andrés Calamaro, Nicki Nicole. Por su parte, Danna Paola y Moderatto fueron el acto sorpresa de esta edición, pues no se tenía previsto que participaran en el evento.

