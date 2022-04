Ciro Murayama y Morena se enfrentaron en redes por charla con Brozo: “Buscan sumisión y obediencia”

Ciro Murayama y Morena se enfrentaron en Twitter tras la participación del funcionario en el programa de Brozo (Fotos: Cuartoscuro)

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se enfrentaron en Twitter tras la participación del funcionario en el programa de Brozo.

Y es que a través de su red social, Murayama Rendón compartió una foto con Víctor Trujillo, en su personaje del payaso Brozo, con la que invitó a los cibernautas a escuchar la entrevista que se le realizó.

En el mensaje y sin dar nombres ni partidos, el consejero electoral bromeó en que su participación podría resultar incómoda para quienes buscan la “sumisión y la obediencia”.

“No le digan a nadie. Pero tuve una entrevista con alguien que resulta muy incómodo a quien busca sumisión y obediencia. Hoy a las 20 horas”

La publicación llamó la atención del partido guinda (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

La publicación llamó la atención del partido guinda, quien compartió el tuit y escribió que la sumisión y obediencia es algo que caracteriza al Instituto Electoral.

Recordó, además, que el deber de un consejero electoral es garantizar la imparcialidad en la democracia, y de no poder hacerlo, llamó al funcionario a renunciar y afiliarse a un partido político.

“Al PRI (Partido Revolucionario Institucional), al PAN (Partido Acción Nacional), PRD (Partido de la Revolución Democrática) o MC (Movimiento Ciudadano), el que más le guste”, sentenció en la red social.

Fueron pocos los minutos que pasaron para que Ciro Murayama respondiera al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En el tuit, dirigido al conductor Brozo, el consejero se mofó de que “a alguien del poder ya le caló” que platicaran. “Y eso que ni nos ha oído”, agregó.

El consejero se mofó de que “a alguien del poder ya le caló” que platicaran (Foto: Twitter/@CiroMurayamaINE)

A lo que Regeneración Nacional respondió que a diferencia del INE, a la actual administración no le “cala” la libertad de expresión.

”No se equivoque, consejero, no nos ‘cala’, a diferencia de ustedes, la libertad de expresión. Al contrario, le sugerimos que manifieste sus posturas políticas desde un partido, transparentemente, y no desde un espacio donde su trabajo es garantizar imparcialidad. Saludos”

El funcionario no tardó en contestar, pues señaló que no es muy acertado que un partido político difunda un programa de entrevistas. No obstante, explicó que eso no es ilegal, por lo que es “bienvenida” la publicidad de Morena a su entrevista. “Muchas gracias señores”, comentó.

Por su parte, Brozo continuó la broma de Murayama Rendón, e ironizó que durante su plática se dedicaron a planear el “festín” con el que festejaran el cumpleaños del consejero electoral. “Por cierto, pásatela de pelos, consejero”, añadió.

Morena respondió que a diferencia del INE, a la actual administración no le “cala” la libertad de expresión (Foto: Twitter/@PartidoMorenaMx)

Cabe señalar que el consejero electoral ha estado muy activo en sus redes sociales por la consulta de Revocación de Mandato, pues en varias ocasiones ha salido en defensa del órgano electoral ante las críticas de Morena y sus aliados.

El pasado 30 de marzo, Murayama desmintió que el INE esconda casillas para participar en la consulta, ya que las escuelas públicas, parques y oficinas públicas no se encuentran en “lugares clandestinos”.

“Otra falsedad: Dice el gobierno de la CDMX que las casillas de RM estarán en lugares desconocidos. Ajá, como si las escuelas públicas, los parques, las propias oficinas públicas estuvieran en lugares clandestinos. Ya sabes, participar es tu decisión”

En la imagen, el funcionario explicó que el 92% de las cuatro mil 810 casillas que se instalarán estarán en el mismo lugar que en la consulta popular del 2021, mientras que el 82% se encontrarán donde estuvieron en las elecciones del 6 de junio del año pasado.

