Edomex: cómo realizar el trámite de reemplacamiento con un descuento de 50%

El último día para tener la condonación del 50% en reemplacamiento es el 31 de marzo de 2022 (Foto: Gobierno del Estado de México)

El reemplacamiento funciona para dar certeza jurídica, patrimonial, fiscal, además de contribuir en la seguridad pública y ayudar en la investigación de delitos que se cometen con automóviles.

La vigencia de las placas es de 5 años. que se contemplan desde la fecha de expedición. En el Estado de México, el gobierno destacó que hay más de 3 mil lugares para realizar el pago, asimismo señaló que el próximo jueves 31 de marzo de 2022 es el último día para obtener el descuento en el reemplacamiento.

Los módulos para pagar se encuentran en centros comerciales, tiendas departamentales y bancos, por medio de la página de control vehicular se puede consultar la vigencia de las placas: https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca.xhtml?P=2.

¿Quiénes deben reemplacar?

Para consultar la vigencia de las placas es a través del portal de Servicios al Contribuyente del Edomex (Foto: captura de pantalla/ SFPyA)

* El programa de reemplacamiento es para los vehículos de servicio particular que tengan placas de circulación expedidas en el año 2017.

* De igual forma contempla a vehículos con placas de 2016 y años anteriores que no realizaron su renovación en el 2021.

¿Cuáles son los descuentos?

* Para personas físicas que tengan al corriente su pago de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV) y los derechos de control vehicular de 2021 (antes de 2021) y que sus placas hayan sido expedidas en el 2017.

Con la condonación del 50% los costos de placas y tarjetas para contribuyentes al corriente son:

* Automóviles: 447 pesos.

* Para transporte de carga es de 934 pesos.

* De moto es de 333 pesos.

Los costos para contribuyentes con adeudos son:

* Automóviles: 894 pesos.

* Transporte de carga: mil 868 pesos.

* Moto: 666 pesos.

* De igual manera habrá subsidio del 100% en tenencia 2022 para quienes tengan vehículos que no excedan los 400 mil pesos o para motos con un valor de no más de 150 mil pesos y que no tengan adeudos.

* El subsidio del 100% de derechos por cambio de propietario.

¿Cuáles son los requisitos para el reemplacamieto en el Edomex 2022?

En caso de robo o extravío de las placas se debe presentar un documento jurídico (FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ/CUARTOSCURO.COM)

* Una identificación oficial vigente, puede ser la credencial del elector INE, cédula profesional, pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de residencia temporal o permanente.

* La Clave Única de Registro de Población (CURP).

* La factura del auto y un documento que acredite la propiedad del automóvil como carta Factura, el contrato de compraventa, carta responsiva, cesión de derechos (endoso en factura), el acta de adjudicación, factura de vehículo usado.

* Un comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.

* Placas anteriores: delantera, trasera o algún documento jurídico para acreditar el robo o extravío.

¿Cómo realizar el trámite?

* Las personas que realizarán el reemplacamiento deben ingresar a la página de se servicios al contribuyente en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/faces/Recaudacion/main.xhtml

* Luego selecciona la opción de regularízate y renueva.

* Posteriormente elige el apartado de trámite en línea y después en captura tu información.

* Debes ingresar los datos que pide el formulario como correo electrónico, placa, número de serie, entre otros.

* Luego sube los documentos y haz el pago que te corresponde.

* Tienes que agendar una cita e ir al módulo por las nuevas placas o bien, elige el trámite para que puedas recibirlas en tu casa.

