Secuestro y trata de personas, entre los delitos con mayores índices durante el primer bimestre de 2022: Causa en Común

La trata de persones incrementño 56%, mientras que el secuestro aumentó 40% durante el primer bimestre de 2022 (Foto: Archivo)

De acuerdo con el informe de la organización Causa en Común, Análisis de Incidencia Delictiva enero-febrero 2022, en los primeros dos meses de 2022 se registró un aumento en los siguientes delitos respecto al mismo periodo de 2021: secuestros, trata de personas, robos con violencia, extorsiones, narcomenudeo y feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre los delitos que más incrementaron están la trata de personas, que registró un aumento de 56%, y el secuestro, que incrementó 40%. Mientras que los robos con violencia aumentaron 11% y las extorsiones un 10%. El narcomenudeo y los feminicidios incrementaron 2% cada uno.

Por el contrario, los delitos que reportaron una disminución del 1 de enero al 28 de febrero del presente año fueron: violencia familiar (-14%), asesinato (-14%) y robo de vehículos con violencia (-4%).

En cuanto a la trata de personas, de enero a febrero de 2022 se registraron 145 víctimas. En este delito 6 estados se encuentran a la baja y 15 al alza, principalmente Oaxaca, Chihuahua, Querétaro, Sinaloa y la Ciudad de México. La alcaldía Cuauhtémoc obtuvo el mayor número de casos reportados, con un total de 13. Cabe señalar que durante 2021 se registraron 744 víctimas de trata de personas.

El Estado de México es la entidad con mayor número de extorsiones registradas en el primer bimestre de 2022 (Foto: Cuasa en Común)

Las víctimas de secuestro que se reportaron en el primer bimestre del presente año fueron 177. En el municipio de Juárez, Chihuahua, se registró el mayor número de casos, con un total de 5, seguido de Toluca, en el Estado de México, y Uruapan, en Michoacán, con 4 cada uno.

En tanto, se registaron 4,439 víctimas de extorsión, de las cuales la mayoría se encontraba en el Estado de México, principalmente en municipios como Toluca (64), Ecatepec (43), Nezahualcóyotl (41), Tecámac (31), Naucalpan (26) y Cuautitlán Izcalli (20).

Respecto al robo con violencia se registraron 9,310 casos, siendo Ecatepec, en el Edomex, el municipio con mayor número de víctimas (505 en total). En cuanto al narcomenudeo, se reportaron 14,718 casos. Los municipios con mayor incidencia fueron: León, Guanajuato, con 3,239; Tijuana, Baja California, con 1,063; y Juárez, Chihuahua, con 561. Y respecto al femincidio, se registraron 157 víctimas, aunque hay un problema con el subregistro de este delito, apuntó la organización Causa en Común,

Cabe señalar que dichas cifras se obtuvieron con base en la información de las carpetas de investigación iniciadas por las procuradurías y fiscalías estatales, por lo que no se contemplan los casos que no se denunciaron o sobre los que no se inició una investigación en las Fiscalías. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, cerca del 93.3% del total de los delitos a nivel nacional no se denunciaron o no se abrió una carpeta de investigación.

En el año 2020 México ocupaba la posición 60 de 69 de los países con mayores niveles de impunidad (Foto: Cuartoscuro)

“El nivel de criminalidad es mucho mayor de lo que reflejan los datos del SESNSP, como lo acreditan las encuestas de victimización (destacan los subregistros en algunos delitos de alto impacto, como feminicidios, secuestros y extorsiones), lo que subraya la crisis institucional en materia de seguridad”

De esta manera, el hecho de que se presente una cifra alta en los delitos registrados, no implica una mayor incidencia, pues un alto número podría indicar una mayor voluntad para denunciar e iniciar investigaciones. Y viceversa, un menor número no implica necesariamente una disminución o un mayor control en esos delitos.

Por último, cabe señalar que México se encuentra entre los principales países con los índices más altos de impunidad, según cifras del Índice Global de Impunidad. En el año 2020 México ocupaba la posición 60 de 69 (en 2017 se encontraba en el lugar 66). Lo anterior también incide a la hora de presentar una denuncia, pues ante la falta de confianza en las autoridades, las víctimas de estos delitos no proceden a denunciar.

