Dos cuerpos torturados fueron abandonados con narcomensaje en Celaya: “Sigue la limpia”

Se presume que los dos ejecutados hayan asistido al funeral de Los Chuparrecio (Foto: Cuartoscuro)

Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron encontrados la mañana de este lunes 28 de marzo en la comunidad de La Cruz en Celaya, Guanajuato; ambos presentaban evidentes signos de violencia y estaban acompañados por un mensaje que se presume haya sido escrito por miembros de la delincuencia organizada.

“Esto me pasó por jugarle al ver**andar vendiendo blanco y alconearle a las pu**deras de las perr** flacas mata inocentes sigue la limpia pu**. Att: MV. C.S.R.L. (sic)”, se leyó en el mensaje escrito en una cartulina y abandonado al lado de los cuerpos.

Se presume que el mensaje haya sido escrito por integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima debido a las siglas C.S.R.L. encontradas en el mensaje; y de acuerdo con información extraoficial, los ejecutados serían integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quienes habían atendido el funeral de Los Chuparrecio realizado el fin de semana en la comunidad de Juan Martín, Guanajuato.

(Foto: Twitter@InfoRoja_Mx)

Alrededor de las 8 de la mañana, una llamada anónima al sistema de emergencias 911 alertó de la presencia de dos cadáveres en las inmediaciones de un autolavado en la comunidad de La Cruz, Celaya, ante lo cual elementos de seguridad municipales se trasladaron al lugar para revisar el sitio, confirmando posteriormente el hallazgo de ambos cuerpos.

Tras ubicar ambos cadáveres entre la maleza presente entre las instalaciones del establecimiento y la malla metálica que delimita el terreno, los uniformados dieron aviso al personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), dependencia que movilizó personal de investigación y peritos al lugar para realizar las primeras diligencias por el caso.

Ambos cuerpos tenían grandes manchas de sangre en la ropa que portaban y sus cabezas habían sido cubiertas con cinta adhesiva, además de que presentaban golpes en todo el cuerpo y tenían heridas de bala, las cuales se presume que hayan acabado con su vida.

(Foto: Especial)

Alrededor de las 23 horas del pasado 22 de marzo, una camioneta con siete cuerpos calcinados fue encontrada al sur de Celaya, víctimas que posteriormente fueron identificadas como los integrantes de la banda musical Los Chuparrecio, originarios del poblado de Juan Martín, cercano a la capital de Guanajuato.

Los siete músicos, entre ellos un menor de edad de 15 años, habían asistido a una tocada en el poblado de Rancho Seco, evento desde el cual sus familiares no lograron volver a tener comunicación con ninguno de los integrantes de la banda, por lo que presentaron una denuncia ante la fiscalía del estado.

Posteriormente, las autoridades de Guanajuato confirmaron que los siete cuerpos correspondían a los músicos desaparecidos, por lo que fueron entregados a sus familiares y velados el pasado sábado 26 de marzo en San Martín, su lugar de origen.

Fotografía de archivo de miembros de la Guardia Nacional que resguardan la zona donde fueron atacadas nueve personas en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato (México). (Foto: EFE/ Str)

El pasado 1 de marzo, el CJNG publicó un video mediante redes sociales en el cual amenazaron a personal de la fiscalía de Guanajuato, pues los acusó de atacar y fabricar delitos en contra de civiles, ya que aseguraron que el cártel es una “empresa formal” y no se dedica a extorsionar o secuestrar.

Autoridades estatales habían señalado al CJNG como los probables responsables del secuestro de un grupo de mineros privados de su libertad en el mes de febrero, quienes posteriormente fueron liberados por personal de la fiscalía.

“Ya saben que todo el estado de Guanajuato tiene dueño y es del señor ‘Mencho’. Que les quede claro que a los mineros no los secuestramos, pu**s; esto no fue como ustedes lo dicen. Ustedes no los rescataron, ellos llegaron por su propio pie a sus hogares y nunca se les pidió dinero, y tampoco fue secuestro”, se escuchó en el video.

SEGUIR LEYENDO: