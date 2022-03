PRI votará en contra de la Reforma Eléctrica si Morena no hace cambios

Si es la misma reforma nuestro voto será en contra. Nosotros estamos a favor de las energías limpias y de que bajen las tarifas eléctricas, aseguró Alejandro Moreno. (Fotos: Twitter@alitomorenoc // Cuartoscuro)

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional Rafael Alejandro Moreno Cárdenas aseguró que si Morena no hace modificación alguna en la iniciativa de la Reforma Eléctrica que se discutirá en la Cámara de Diputados el próximo 29 de marzo, el voto sería en contra.

“Esa reforma que presentaron en un inicio no ayuda; no deja claro el compromiso del Estado mexicano con el impulso de las energías limpias, el respeto a los compromisos internacionales, ni garantiza una CFE sólida”, afirmó en una entrevista para el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva.

“Fui muy claro que nosotros no íbamos a votar esa reforma antes del proceso electoral. Eso es algo muy importante, porque al final del camino, el grupo de Morena insiste en una reforma, en su iniciativa, que está claro ya hoy que esa primera iniciativa técnicamente no es viable y no es posible”, aclaró.

Además publicó un tuit en donde destaca que la postura del PRI es clara: “Si es la misma reforma, el voto será en contra pues están a favor de las energías limpias y de que bajen las tarifas eléctricas”.

El próximo lunes iniciará la discusión de la Reforma Eléctrica. (Foto: Cuartoscuro).

Terminó diciendo que: “todo eso lo vamos a presentar y vamos a discutir para impulsar una gran reforma, después de las elecciones. La iniciativa de reforma viable y clara debe ser después de las elecciones”.

Hace unos días Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del PRI, señaló que: “El PRI nunca va a votar en contra de los intereses de la ciudadanía. Queremos energía barata, soberana, limpia, verde, bien distribuida, desde quien la puede tener gracias al suministro eléctrico de una compañía, al que la pueda recibir por celdas solares, esa es nuestra propuesta”.

Además pidió a Morena que presente otra propuesta diferente. “Si Morena desea que la iniciativa presidencial de Reforma Eléctrica sea aprobada en la Cámara de Diputados, deberá reflexionar y presentar una nueva propuesta, tomando en cuenta los planteamientos expresados en los 26 foros de Parlamento Abierto que se realizaron en el recinto legislativo”, mencionó.

Y recordó a Morena y a los partidos aliados que no cuentan con las dos terceras partes de la votación que requieren para que esta reforma se apruebe, por lo que deben hacer modificaciones y rectificar los temas si es que quieren que avance.

El PRI descartó votar antes de las elecciones de junio. (Foto: Cuartoscuro).

Durante la conferencia matutina de este viernes en Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los legisladores no modificar la iniciativa presidencial que ya se discute en la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que si la Cámara de Diputados no modifica la reforma eléctrica, el Senado tendría que hacerlo con el objetivo de evitar multas millonarias por demandas de empresas internacionales. El presidente aseguró que está desinformado sobre los costos que tendría la aprobación de la reforma impulsada por su gobierno.

“Está desinformado, porque no hay pérdidas, al contrario, gana el pueblo de México. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo, nada más, y los únicos negocios que deben importar son los negocios públicos”, mencionó el presidente López Obrador en la conferencia matutina.

Además apuntó el mandatario que es probable que a medidos de abril, antes de Semana Santa, ya pueda estar votando la Cámara de Diputados, “El periodo de sesiones normal, ordinario, creo que termina a finales de abril, y esta reforma debe estar aprobada por las dos Cámaras”.

