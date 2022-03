Megapuente 2022: cuatro impresionantes sitios del Pueblo Mágico Zacatlán de las Manzanas

Zacatlán no sólo es famoso por la sidra y la manzana, también destaca por albergar a varios lugares sorprendentes. (Fotos: Instagram@gio_salazar__/@gwenraga/@a.cubcon/@juulcess)

Marzo es uno de los meses más esperados por algunos mexicanos, pues es bien sabido que es una de las temporadas en las que se puede disfrutar y aprovechar uno de los contados megapuentes del año que sucede gracias a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Una de las mejores alternativas para descansar de la rutina es viajar para buscar un poco de relajación y descanso, no obstante, no siempre es posible visitar otras partes del país debido a los gastos que una salida implica. La buena noticia es que no siempre se necesita tener una gran cantidad de dinero para pasar un divertido rato fuera de la ciudad.

Si aún no se tienen listas las maletas porque no hay plan de fin de semana, corre a empacar porque el pueblo mágico Zacatlán de las Manzanas en el estado de Puebla resguarda diversos lugares impresionantes que ofrecen actividades para los amantes de la naturaleza, de la cultura y de las aventuras, y lo mejor es que la mayoría son gratuitas.

Sólo se debe considerar que el lugar se encuentra a 191.3 kilómetros de la CDMX, lo cual implica un viaje de aproximadamente 3 horas. La ventaja de ir a un lugar que no está muy alejado está en que el costo de las casetas no es tan elevado, en este caso ronda entre los 180 y 200 pesos.

1. Reloj Floral

El Reloj Floral es uno de los sitios imperdibles de Zacatlán. (Foto: Instagram/@alanrom)

Si se decide ir a este encantador destino se debe sí o sí visitar el centro del pueblo, en el cual se podrán encontrar establecimientos como panaderías tradicionales, museos y el increíble Reloj Floral, uno de los tesoros más grandes del municipio, pues se trata de un elemento histórico que fue donado por la compañía Relojes Centenario, la primera fábrica de relojes monumentales de América Latina.

Se dice que este fue uno de los primeros que se fabricaron en el mundo, pues se construyó en 1986. El reloj cuenta con la peculiaridad de que en cada cambio de hora se interpretan nueves melodías distintas, entre las que destacan: el Danzón Zacatlán, Sierra Poblana, Cielito lindo, el vals Sobre las olas, Blanca Navidad, el Ave María y México lindo y querido.

Cabe destacar que la misma empresa que se encargó de gestionar este artefacto, fue la misma que diseñó el reloj floral del Parque Hundido en Ciudad de México. Si se desea saber más acerca de este invento de la Revolución Industrial, se puede visitar el Museo del Reloj que se encuentra a unas cuantas cuadras del centro histórico de Zacatlán. La dirección es calle Agustín de Iturbide 6, col. Centro Histórico, Zacatlán De Las Manzanas.

2. Antiguo Convento Franciscano

el Antiguo Convento Franciscano es uno de los más antiguos de América. (Foto: Instagram/@alanrom)

Es otro de los lugares característicos de la región debido a que el sitio cuenta con uno de los conventos más antiguos en América Latina. Los trabajos del Antiguo Convento Franciscano comenzaron en el año 1562 y terminaron en 1567, cuando México llevaba por nombre Nueva España.

Este establecimiento se construyó antes de la Catedral de México y de la de Puebla, lo cual le otorga uno de los lugares más privilegiados en todo el continente. Si se desea conocer un poco acerca del pasado colonial, este lugar es ideal.

Aunque es importante mencionar que los cimientos del convento también guardan parte de la historia de los pueblos prehispánicos, pues durante su restauración en 2009, especialistas encontraron figuras de jaguares, venados y de personajes indígenas y españoles en los murales de este recinto.

La dirección es calle Libertad, col. Centro Histórico, Zacatlán De Las Manzanas.

3. Cascadas Tuliman

La dirección de las cascadas es Potrero De Quetzalapa, 73310 Zacatlán, Puebla.(Foto: Instagram/@gabb_alvgar)

Si se prefieren estar rodeado de paisajes naturales y disfrutar aventuras al aire libre, entonces las Cascadas Tuliman son perfectas. Aquí se podrá encontrar una cascada dividida en 3 diferentes cuerpos de agua que juntas suman 300 metro de altura.

Otra de las atracciones se encuentra en el famoso árbol Papalotl, el cual cuenta con un extraño hueco en uno de sus costados de 60 cm de ancho y 5 m de altura. La cavidad es tan grande que en él pueden entrar hasta 15 personas.

El lugar se puede recorrer caminando y por el calor no hay que preocuparse, ya que al llegar a la cima la gente puede refrescarse con la brisa de la cascada. Además, se puede disfrutar de una tirolesa, un puente colgante, pequeños cuerpos de agua aislados, tiro con arco y cabañas.

El costo de la entrada para adultos es de 100 pesos, 50 para adultos con credencial del INAPAN y niños de entre 5 y 10 años. Los menores de 5 años no pagan entrada.

4. Mirador de cristal

La dirección del Mirador de cristal es Paseo de La Barranca 11 Oriente, Parque Hundido, Zacatlán, Puebla. (Foto: Instagram/@fertorres036)

El mirador de cristal es otro de los atractivos obligados de Zacatlán, ya que aquí se puede gozar de la impresionante vista de la barranca de los Jilgueros. El sitio está muy cerca del centro, así que en un sólo viaje se podrían visitar todas las atracciones mencionadas.

Está justo a espaldas del panteón municipal y a unos pocos metro de distancias se ubica el Monumento Avioneta Pueblo Mágico. Una de las particularidades que ofrece el mirador es que al estar parado entre el cristal se puede sentir como si se estuviera suspendido en el aire.

La amplia vista permite observar la cascada Cola de Caballo, algunas grandes construcciones y un par de hoteles. Lo más seguro es que la neblina también haga de las suyas y rodee todos los alrededores, lo cual da la sensación de encontrarse parado entre nubes.

